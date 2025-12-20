Η Κορώνη στην προεδρία του δικτύου Μεσογειακής Διατροφής

Διεθνή διάκριση για την Κορώνη και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, καθώς η Κορώνη αναλαμβάνει την προεδρία του Δικτύου Εμβληματικών Κοινοτήτων Μεσογειακής Διατροφής για το 2026, ως εμβληματική κοινότητα της Ελλάδας.

Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή διακυβερνητική συνάντηση του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο.

Σε ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνεται ότι “η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση μιας μακρόχρονης, συστηματικής και συλλογικής προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Μανιατακείου Ιδρύματος, το οποίο διαχρονικά στέκεται συνοδοιπόρος και στρατηγικός εταίρος στην προώθηση των αξιών της Μεσογειακής Διατροφής, με καθοριστική τη συμβολή της διεθνώς αναγνωρισμένης επιστημονικής κοινότητας που το πλαισιώνει.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στο πολυεπίπεδο έργο που υλοποιεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, σε

συνεργασία με το Μανιατάκειο Ίδρυμα, με δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αναδεικνύουν τη Μεσογειακή Διατροφή, την ελιά και το ελαιόλαδο, την τοπική παραγωγή και τη

βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, εγκρίθηκε σε διεθνές επίπεδο η καθιέρωση της 19ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας

Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής, μια απόφαση ορόσημο που ενισχύει την παγκόσμια αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής ως προτύπου υγείας, βιωσιμότητας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής”.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας σημειώνει:

“Η ανάληψη της προεδρίας για το 2026 δεν αποτελεί μόνο τιμή για την Κορώνη και τον Δήμο μας,

αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να υπηρετήσουμε τη Μεσογειακή Διατροφή όχι ως μουσειακό αποτύπωμα του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή πολιτιστική πρακτική που συνδέει την υγεία του

ανθρώπου με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, την τοπική παραγωγή και τη διεθνή συνεργασία”.

Η Κορώνη, αναγνωρισμένη από την Unesco από το 2010 ως εμβληματική κοινότητα για τη

Μεσογειακή Διατροφή, αναλαμβάνει την προεδρία, έχοντας πίσω της ένα ισχυρό και απολύτως

τεκμηριωμένο έργο. Μόνο το 2025, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος υλοποίησε και υποστήριξε ένα

ευρύ φάσμα δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό: εκπαιδευτικά προγράμματα, διεθνείς

συμμετοχές σε εκθέσεις και συνέδρια, φεστιβάλ γαστρονομίας και αγροδιατροφής, καθώς και

την ανάδειξη του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Χαρακοπιού Κορώνης ως ζωντανού χώρου

πολιτιστικής και διατροφικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνδεση της Μεσογειακής Διατροφής με την τοπική παραγωγή,

την επιστημονική γνώση, τον βιώσιμο τουρισμό και τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη Μεσσηνία

ως τόπο όπου η γεύση, ο πολιτισμός και η αειφορία συνυπάρχουν δημιουργικά.

Η προεδρία του 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει έτος διεθνούς εξωστρέφειας, συνεργασιών και

ουσιαστικών πρωτοβουλιών, με την Κορώνη στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου για τη

Μεσογειακή Διατροφή ως κοινό πολιτιστικό αγαθό των λαών.

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος σε στενή συνεργασία με το Μανιατάκειο Ίδρυμα και το Δίκτυο των

Εμβληματικών Κοινοτήτων, δεσμεύεται να εργαστεί με συνέπεια, όραμα και συλλογικό πνεύμα,

ώστε το 2026 να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μέλλον της Μεσογειακής Διατροφής

διεθνώς”.