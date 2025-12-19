Μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Πελοποννήσου

Ο πρωτογενής τομέας στην Πελοπόννησο δεν βρίσκεται απλώς σε μια δύσκολη συγκυρία. Βρίσκεται σε βαθιά, δομική κρίση επιβίωσης. Και αυτό που βιώνουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε αποτέλεσμα «κακών καιρικών συνθηκών». Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που συσσωρεύονται εδώ και χρόνια και σήμερα εκρήγνυνται.

Στην ύπαιθρο κυριαρχούν τρία πράγματα: εκτόξευση του κόστους παραγωγής, συρρίκνωση του εισοδήματος και πλήρης ανασφάλεια για το αύριο. Γι’ αυτό οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα. Όχι για ιδεολογικούς λόγους. Αλλά γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Δακοκτονία: χαμένη χρονιά με υπογραφή πολιτικής αποτυχίας

Η φετινή δακοκτονία στην Πελοπόννησο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας. Χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με: μειωμένη παραγωγή, αυξημένη οξύτητα στο ελαιόλαδο, υποβάθμιση της ποιότητας, έξαρση του γλοιοσπορίου, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι σχετίζεται άμεσα με καθυστερημένη και ανεπαρκή καταπολέμηση του δάκου.Η κυβέρνηση φέρει σοβαρή ευθύνη για τον καθυστερημένο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Όμως και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αυτοτελή πολιτική ευθύνη. Γιατί δεν πίεσε έγκαιρα, δεν διεκδίκησε πρόσθετους ψεκασμούς, δεν ενεργοποίησε σχέδιο έκτακτης παρέμβασης, δεν ανέλαβε πολιτική ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Όταν χάνεται μια παραγωγική χρονιά, δεν φταίει μόνο ο καιρός. Φταίει η απουσία πολιτικής βούλησης.

Γραφειοκρατία αντί για στήριξη: ψηφιακό δελτίο αποστολής

Την ίδια στιγμή που το εισόδημα καταρρέει, η κυβέρνηση επιλέγει να φορτώσει τον αγρότη με νέα γραφειοκρατικά βάρη, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Ένα μέτρο που ναι μεν πήρε παράταση αλλά δεν καταργήθηκε. Ένα μέτρο χωρίς επαρκείς υποδομές στην ύπαιθρο, χωρίς τεχνική υποστήριξη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μικρή και οικογενειακή παραγωγή. Η αντιπολίτευση έφερε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Περιφερειακή Αρχή δεν πήρε θέση. Και πρέπει να το πούμε καθαρά σε τέτοια ζητήματα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι πολιτική συναίνεση.

Νερό και αρδευτικά έργα: στρατηγική ανεπάρκεια

Σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το νερό δεν είναι απλώς φυσικός πόρος. Είναι όρος επιβίωσης. Κι όμως, στην Πελοπόννησο: τα αρδευτικά έργα καθυστερούν και δεν ολοκληρώνονται ποτέ (Φιλιατρινό, Μηναγιώτικο, Ασωπός , Κελεφίνα, λίμνη Τάκα, Ανάβαλος) οι αγρότες μένουν χωρίς επάρκεια νερού, οι ΤΟΕΒ λειτουργούν με απαρχαιωμένα δίκτυα και δυσβάσταχτο κόστος.

Χρόνια ακούμε εξαγγελίες, μελέτες, δεσμεύσεις. Αλλά το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Ποιο μεγάλο αρδευτικό έργο ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια; Κανένα.

Χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ύπαιθρος. Και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Περιφέρεια.

Ενέργεια και πρόγραμμα «Απόλλων»: υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κατάρρευσης του αγροτικού εισοδήματος. Φέραμε ως πρόταση της παράταξής μας το πρόγραμμα Απόλλων και τις ενεργειακές κοινότητες για τη μείωση του κόστους ρεύματος. Στην πράξη παρόλες τις ανακοινώσεις της περιφερειακής αρχής δεν δημιουργήθηκε καμία αγροτική ενεργειακή κοινότητα, καμία ουσιαστική ελάφρυνση και οι αγρότες πληρώνουν λογαριασμούς που δεν αντέχουν.

Κτηνοτροφία: σε κατάσταση κατάρρευσης

Αν η γεωργία δοκιμάζεται, η κτηνοτροφία βρίσκεται στο χείλος της διάλυσης. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν εκτόξευση του κόστους ζωοτροφών και ενέργειας, χαμηλές τιμές παραγωγού, εγκατάλειψη μονάδων και ανεπαρκή διαχείριση ζωονόσων. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αργούν να δράσουν, ενώ τα εμβόλια είναι ανύπαρκτα. Οι έλεγχοι καθυστερούν ή δεν γίνονται ποτέ ενώ οι ελληνοποιήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι αποζημιώσεις δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος απώλειας ζωικού κεφαλαίου. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την εγκατάλειψη των υπηρεσιών. Η Περιφέρεια έχει ευθύνη γιατί δεν διεκδίκησε, δεν πίεσε, δεν έκανε τη σύγκρουση πολιτικό ζήτημα.

Μέτρο 23

Ένα θέμα που το έχουμε πολλές φορές φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Χιλιάδες παραγωγοί από την Αρκαδία αποκλείστηκαν από το Μέτρο 23, παρότι είχαν πραγματικές απώλειες εισοδήματος. Παράλληλα αποκλείστηκαν η σταφίδα και η ελιά από το συγκεκριμένο μέτρο. Στενά και άδικα κριτήρια από την κυβέρνηση. Καμία ουσιαστική αντίδραση από την Περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, το σκάνδαλο και η αδιαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των παραγωγών. Οι αγρότες ζητούν διαφάνεια, επιστροφή χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους και απόδοση ευθυνών.

Τα αιτήματα των αγροτών: αιτήματα επιβίωσης

Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται αόριστα. Έχουν συγκεκριμένα αιτήματα, διατυπωμένα από την Πανελλαδική Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής.

Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Φθηνό ή αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.

Μείωση και κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά εφόδια.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025.

Πλήρεις και έγκαιρες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Άμεσοι εμβολιασμοί για ζωονόσους.

Περιορισμός εισαγωγών και τέλος στις ελληνοποιήσεις.

Απόσυρση επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών όπως η Mercosur.

Κατάργηση της ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αυτά δεν είναι ακραία αιτήματα. Είναι αιτήματα αξιοπρέπειας και επιβίωσης.

Πολιτικό συμπέρασμα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί να λειτουργεί ως παθητικός διαχειριστής κυβερνητικών αποφάσεων. Οφείλει να είναι θεσμικός υπερασπιστής του πρωτογενούς τομέα. Να πιέζει, να συγκρούεται και να διεκδικεί.

Γιατί αν χαθεί ο αγρότης, χάνεται το χωριό.

Αν χαθεί ο κτηνοτρόφος, χάνεται η διατροφική επάρκεια.

Και αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χάνεται η ίδια η Πελοπόννησος όπως την ξέρουμε.

Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Συμφωνούμε πλήρως με τα αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων.