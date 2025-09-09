Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ζήτησαν από κοινού οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ

Τη συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μαζί με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ Μαχέρ Νικολά Καναβάτι και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδας Γιούσεφ Ντόρκχομ.

Το θέμα ήταν η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και οι ομιλητές ζήτησαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις από το 1986 και αυτό τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων:

«Η Βηθλεέμ, μία πόλη σύμβολο του χριστιανισμού, βρίσκεται μισή ώρα από τη Γάζα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει την υπό πολιορκία πόλη. Έχει και η ίδια τρομακτικά προβλήματα. Η Γάζα αιμορραγεί. Ο παλαιστινιακός λαός εκτοπίζεται βίαια από την εστία του. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τη συνεχιζόμενη κατοχή, την εξαθλίωση και την καταστροφή, δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις. Ως δήμαρχος της Αθήνας, στις 27 Αυγούστου εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και υπερψηφίστηκε, ψήφισμα καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ και αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, κάτι που ήδη έχει γίνει από 147 χώρες».

Και ο κ. Δούκας κατέληξε: «Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου».

Από την πλευρά του ο Μαχέρ Νικολά Καναβάτι, αναφέρθηκε στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, λέγοντας: «Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν, γειτονιές αφανίζονται, δεν υπάρχουν νερό και ρεύμα, δεν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία. Η κατάσταση στη Βηθλεέμ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Μετά την έναρξη του πολέμου, μαγαζιά έκλεισαν, η ανεργία αυξήθηκε, περισσότεροι εποικισμοί δημιουργήθηκαν, οι οποίοι πνίγουν την πόλη. Τα πάντα καταρρέουν. Οτιδήποτε κινείται στη Γάζα αποτελεί στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί που κατοικούν στην Παλαιστίνη είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αξίζει».

Ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε, επίσης, ότι οι ισραηλινές Αρχές συλλαμβάνουν δημάρχους, όπως συνέβη με τον δήμαρχο της Χεβρώνας, ο οποίος, όπως είπε, κρατείται έξι μήνες χωρίς λόγο. Ωστόσο, κάλεσε τον κόσμο να επισκεφτεί τη Βηθλεέμ, λέγοντας πως για τους τουρίστες είναι μια ασφαλής πόλη.

Στους ιστορικούς δεσμούς, που ενώνουν τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρθηκε ο παλαιστίνιος πρέσβης Γιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους Έλληνες για την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους, ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Είπε μεταξύ άλλων: «Η Γάζα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται, σε μία απόπειρα εξάλειψης κάθε ιστορικού ίχνους που συνδέει τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό, σε μία απόπειρα διαγραφής κάθε ίχνους κοινής κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, ούτως ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα».

Στην παρέμβασή της, η γιατρός και εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), Ελένη Κάκαλου, αναφέρθηκε στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι ίδιοι για την επιβίωση των Παλαιστινίων. «Η χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου είναι η πιο ακραία μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί σε ανθρώπους και με επιπτώσεις ακόμη και γι' αυτούς που θα επιβιώσουν. Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς το Ισραήλ να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», τόνισε μεταξύ άλλων.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη, η οποία αναφέρθηκε στον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Είπε πάνω σε αυτό: «Περισσότεροι από 250 δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάλυπταν τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν δολοφονηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Independent βγήκε με ένα ολόλευκο πρωτοσέλιδο λέγοντας ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρξει κανένας για να κάνει ανταπόκριση. Κανένας δυτικός δημοσιογράφος δεν μπορεί να περάσει και να κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα στη Γάζα».

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ πρόσφερε στον δήμαρχο Αθηναίων μια ανάγλυφη απεικόνιση του Μυστικού Δείπνου. Μετά τη συνέντευξη Τύπου το πρόγραμμα περιλάμβανε συνάντησή τους με πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή.

H αδελφοποίηση Αθήνας και Βηθλεέμ συμφωνήθηκε τον Μάιο του 1986 και ανανεώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία με πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο πόλεων.

Να σημειωθεί πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει δύο ψηφίσματα για την Παλαιστίνη και τον λαό της, ένα τον περασμένο Μάιο κι ένα τον Αύγουστο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ