Ν. Ανδρουλάκης: Είναι προτεραιότητά μας η δημόσια Παιδεία

Η δημόσια Παιδεία και η ενίσχυσή της είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρότασή του για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο συγκρότημα που στεγάζει το 3ο, το 17ο και το 82ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Δελφών 196, και ευχήθηκε "καλή χρονιά" στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

«Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την Παιδεία και ιδιαίτερα από τη δημόσια Παιδεία γι' αυτό και είναι προτεραιότητά μας να ενισχύσουμε τις υποδομές, όχι με μπαλώματα, αλλά με δομές λειτουργικές, ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με σύγχρονα προγράμματα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η αγωνία μας για μία ισχυρή δημόσια Παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Το Εθνικό Απολυτήριο είναι μία γενναία μεταρρύθμιση το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, όπως σήμερα δυστυχώς εξελίσσεται, εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα. Να γίνει ένα σχολείο που θα παράγει επιστήμονες, μαθητές που να μπορούν να σταθούν στη σημερινές προκλήσεις.

Για αυτό πιστεύουμε όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια αυτή. Η δημόσια Παιδεία είναι προτεραιότητα, για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες μία χώρα που οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η δημόσια Παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Ελληνες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης, που συνοδεύονταν από τη βουλευτή Ράνια Θρασκιά, συνομίλησε με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, απηύθυνε χαιρετισμό και ξεναγήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παρών στην τελετή αγιασμού ήταν και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

ΑΠΕ