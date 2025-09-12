Ζαχαράκη: Στην πρώτη φάση κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές – Επιταχύνεται η β’ φάση (Βίντεο)

«’Εχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως γίνεται Οκτώβρη», είπε η Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤnews, μιλώντας μία ημέρα μετά το «πρώτο κουδούνι».