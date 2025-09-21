Μ. Χαρακόπουλος: Μπορούμε να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει προεκλογικά

"Δυνατό χαρτί της κυβέρνησης αποτελεί το συγκροτημένο σχέδιο που υλοποιεί. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει προεκλογικά", επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγο μετά την εκλογή του.

Παράλληλα, ο Μ.Χαρακόπουλος στέλνει το μήνυμα "ότι οφείλουμε να εργαστούμε εντατικά ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας", ενώ υπογραμμίζει ότι "σε μια εποχή οξύτητας στην πολιτική αντιπαράθεση, που ενίοτε φτάνει στα όρια της τοξικότητας, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να επιμείνει στον νηφάλιο πολιτικό λόγο με επιχειρήματα".

Όσον αφορά στα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο "Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε γενναίες φοροαπαλλαγές, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από όλους, πλην αυτών που επιμένουν στη άγονη μιζέρια".

Επίσης, κάνει ειδική αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι "είναι υπαρξιακό και δυστυχώς αποτελεί μια οδυνηρή πραγματικότητα, ενώ πρέπει να αναχθεί στη σύγχρονη Μεγάλη Ιδέα του ελληνισμού και να υπηρετηθεί με συνέπεια τα επόμενα χρόνια, εάν θέλουμε πράγματι να ανατρέψουμε τις δυσοίωνες προβλέψεις".

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μ.Χαρακόπουλου στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και στον Δημοσθένη Καλαμπάκα:

ΕΡ: Κύριε Χαρακόπουλε, χαρακτηρίσατε ως ιδιαίτερα τιμητική την πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά "και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς". Πως προτίθεστε να υλοποιήσετε αυτήν την ενεργότερη προσφορά από τη νευραλγική θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος;

ΑΠ: "Αναμφίβολα είναι άκρως τιμητική η πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβω τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, αντικαθιστώντας τον φίλο Απόστολο Βεσυρόπουλο που τον χάσαμε αναπάντεχα. Αρκεί μόνον να αναλογιστούμε ότι από αυτή τη θέση πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες της φιλελεύθερης παράταξης αλλά και της πολιτικής ζωής της χώρας, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ο Σταύρος Δήμας, ο Δημήτρης Σιούφας, αλλά και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Αναφέρθηκα στην «ενεργότερη προσφορά», γιατί απαράβατη αρχή μου από τη στιγμή που αναμείχθηκα στην πολιτική είναι σε κάθε θέση που αναλαμβάνω, να επιδιώκω να πετύχω το μάξιμουμ των δυνατοτήτων που δίνει το συγκεκριμένο αξίωμα. Κι αυτή η αρχή αποτέλεσε μόνιμο οδηγό μου στα χρόνια που οι συμπολίτες μου στη Λάρισα μου κάνουν την τιμή να με εκλέγουν ως εκπρόσωπό τους στην Βουλή των Ελλήνων. Γιατί εντέλει ό,τι πράττουμε είναι στο πλαίσιο της αποστολής μας προς την κοινωνία.

Ως εκ τούτου, η νευραλγική θέση για την οποία με πρότεινε ο πρωθυπουργός και με ενέκριναν οι συνάδελφοί μου, συνιστά μια πρόκληση για μένα. Θα προσπαθήσω να την αξιοποιήσω στο έπακρο για να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας".

ΕΡ: Ποιες πρόκειται να είναι οι πρώτες ενέργειές σας;

ΑΠ: "Το σίγουρο είναι ότι δεν παρέχεται περίοδος προσαρμογής. Το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμένο, όχι μόνο λόγω του πλούσιου νομοθετικού έργου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και της λειτουργίας εξεταστικών επιτροπών. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να εργαστούμε εντατικά ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Πιστεύω ότι σε μια εποχή οξύτητας στην πολιτική αντιπαράθεση, που ενίοτε φτάνει στα όρια της τοξικότητας, η ΝΔ θα πρέπει να επιμείνει στον νηφάλιο πολιτικό λόγο με επιχειρήματα. Αυτό, άλλωστε είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης μας, το συγκροτημένο σχέδιο που υλοποιεί με συνέπεια απέναντι σε ανέξοδες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, που υπόσχεται «τα πάντα όλα», λες και δεν μεσολάβησε η χρεοκοπία και η παρ' ολίγον έξοδος της χώρας από την ΕΕ επί Τσίπρα".

ΕΡ: Πιστεύετε ότι τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αρκούν ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις;

ΑΠ: "Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη προχώρησε σε γενναίες φοροαπαλλαγές, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από όλους, πλην αυτών που επιμένουν στη άγονη μιζέρια. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστούν το φυσιολογικό αποτέλεσμα μιας συνετούς και συνεπούς οικονομικής πολιτικής, η οποία απέφυγε τις καταστροφικές λαϊκιστικές τακτικές του παρελθόντος αλλά ενίσχυσε την ανάπτυξη και μεγέθυνε την «παραγωγική πίτα». Ανάμεσα στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ξεχωρίζω αυτά που αναφέρονται στις μεγάλες μειώσεις φόρων για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την πρόθεση της πολιτείας να λάβει ακόμη πιο ουσιαστικά μέτρα για την αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του πληθυσμού. Σημαντική είναι επίσης και η μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, καθώς το πρόβλημα της αποψίλωσης της ελληνικής επαρχίας έχει πάρει πλέον δραματικές διαστάσεις. Προφανώς, όσο η οικονομία αναπτύσσεται τόσο περισσότερο αυξάνονται οι δυνατότητες περαιτέρω μέτρων στήριξης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν δυο χρόνια ακόμη, οπότε πιστεύω ότι με τους έως σήμερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μπορούμε ακόμη και να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε προεκλογικά θέσει".

ΕΡ: Επανειλημμένως έχετε θέσει το δημογραφικό ζήτημα το οποίο χαρακτηρίζετε "ως υπαρξιακό για την Ελλάδα". Τι ενέργειες πρέπει να δρομολογηθούν ακόμη για την αντιμετώπισή του;

ΑΠ: "Ο χαρακτηρισμός του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας ως υπαρξιακού δεν συνιστά μια ρητορική υπερβολή χάριν εντυπώσεων. Είναι δυστυχώς μια οδυνηρή πραγματικότητα. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Η αλήθεια είναι ζοφερή. Σε 15 χρόνια μειωθήκαμε κατά 500 χιλιάδες, τα πρωτάκια μειώθηκαν από την περίοδο 2010-2011 κατά 45.000, οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Σχεδόν ένας στους τέσσερις είναι άνω των 65! Με αυτά τα δεδομένα ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του ελληνισμού; Αυτά τα είχα επισημάνει στην Διακομματική Επιτροπή για το Δημογραφικό, στην οποία διατέλεσα αντιπρόεδρος, και η οποία έκανε σπουδαία δουλειά. Τότε είχαμε καλέσει όλους τους αρμόδιους φορείς και καταλήξαμε σε ένα πολυσέλιδο επιστημονικό πόρισμα. Σε αυτό, πέρα από τις διαπιστώσεις, προτάθηκαν και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία διαπερνούσαν κάθε τομέα άσκησης πολιτικής, από την οικονομία μέχρι την εκπαίδευση και την υγεία. Επιπλέον, όμως, για να υπάρξει μια αλλαγή της κατάστασης, που θα αποδώσει βέβαια σε κάποιες δεκαετίες, είναι η αλλαγή νοοτροπίας και η ανάδειξη της πυρηνικής οικογένειας ως πρότυπο. Το δημογραφικό πρέπει να αναχθεί στη σύγχρονη Μεγάλη Ιδέα του ελληνισμού και να υπηρετηθεί με συνέπεια τα επόμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, εάν θέλουμε πράγματι να ανατρέψουμε τις δυσοίωνες προβλέψεις".

ΕΡ: Αρκετές φορές έχετε κάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην αγροτική πολιτική;

ΑΠ: "Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι κρίσιμη. Και σε αυτό έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες, όπως είναι η διεθνής συγκυρία, οι πόλεμοι, οι κυρώσεις, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, αλλά και η κλιματική αλλαγή, οι ζωονόσοι, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και οι ελλείψεις εργατικών χεριών. Σε αυτά να προστεθούν ο αθέμιτος ανταγωνισμός από εισαγωγές στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που παράγονται σε χώρες, στις οποίες δεν υφίσταται ο ασφυκτικός κορσές των περιορισμών που επιβάλλεται στους Ευρωπαίους αγρότες. Το αποτέλεσμα είναι οι αγρότες μας να οδηγούνται σε δυσχερή θέση. Την ίδια ώρα όλο και συμπιέζεται ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη στιγμή που η διεθνής συγκυρία απέδειξε την αδήριτη ανάγκη τροφικής επάρκειας της Ευρώπης με ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Η Ελλάδα οφείλει να ρίξει το βάρος της ακόμη περισσότερο στην πρωτογενή παραγωγή. Και επειδή προέρχομαι από το κέντρο του αγροτικού κόσμου, τον θεσσαλικό κάμπο, θα σας έλεγα ότι, πέραν των μέτρων ενίσχυσης γεωργών και κτηνοτροφών, αξίωση όλων είναι να υπάρχουν ταχύτερα αντανακλαστικά και απόλυτη διαφάνεια στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, διότι στις εκκρεμότητες από τις πλημμύρες του Daniel προστέθηκε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγροτικός κόσμος ήταν διαχρονικά στυλοβάτης της παράταξης και πρέπει να παραμείνει. Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε όλοι να εργαστούμε".