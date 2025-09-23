Αναβολή στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά από τουρκικό αίτημα

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται ότι το τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης στις 21:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να παραστεί και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική, για την αλλαγή αυτή και αιτήθηκε αναβολή της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη, με τις δύο πλευρές να αναζητούν νέα ώρα και ημέρα, ώστε το ραντεβού να πραγματοποιηθεί κατά την κοινή παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη.

