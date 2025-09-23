Αναβολή στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά από τουρκικό αίτημα

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται ότι το τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης στις 21:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να παραστεί και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Ταγίπ Ερντογάν.
Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική, για την αλλαγή αυτή και αιτήθηκε αναβολή της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη, με τις δύο πλευρές να αναζητούν νέα ώρα και ημέρα, ώστε το ραντεβού να πραγματοποιηθεί κατά την κοινή παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη.
