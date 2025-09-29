Ν. Ανδρουλάκης: Το πρόγραμμά μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους

«Το πρόγραμμά μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους, όπου θα μειωθούν οι ανισότητες, όπου θα υπάρχει βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, μια ανάπτυξη που θα μπορεί να αντιστέκεται σε παγκόσμιες αλλαγές ιδιαίτερα σε μία εποχή με πολύ μεγάλη αστάθεια και ανατροπές πολλών δεδομένων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί σε ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στο νησί.

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί για εμάς δεν μπορεί να αναταχθεί οικονομικά και δημογραφικά η χώρα χωρίς ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί αυτό επιβάλλει η γεωγραφία της χώρας».

Ερωτηθείς για το πώς κρίνει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τα νησιά και ειδικά για τη Χίο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τόνισε γενικότερα ότι «χρειάζεται άλλο μοντέλο και για την πρόληψη και για την αποκατάσταση αλλά και για την λειτουργία του κράτους, μια διαφορετική αντίληψη που δεν θα το κάνει κράτος λάφυρο του εκάστοτε κυβερνώντος, αλλά κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη σε κάθε περίσταση».

Είπε ότι «πήγαμε στην περιοχή που έχει πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή, συζήτησα με τους πολίτες και αν ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι στη Χίο υπήρξε ένα σχέδιο αποκατάστασης που έφερε αποτελέσματα καλό είναι να κάνει κι αυτός το ίδιο, να επισκεφτεί την περιοχή και να ακούσει τους πολίτες απευθείας τι έχει αλλάξει στη ζωή τους. Η ζωή τους καταστρέφεται καθημερινά, κτηνοτρόφοι και γεωργοί είναι σε δεινή κατάσταση όπως και οι μελισσοκόμοι. Ποια αποκατάσταση έχει γίνει λοιπόν;».

Πρόσθεσε ότι στα θέματα φυσικών καταστροφών υπάρχει το ζήτημα της πρόληψης και το ζήτημα της αποκατάστασης. «Η χώρα μας στο θέμα της πρόληψης πρέπει να κάνει πάρα πολλά βήματα», «πρόληψη σημαίνει ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια προληπτικής πολιτικής προστασίας βάσει των δεδομένων κάθε περιοχής. Δυστυχώς σε αυτά η χώρα δεν έχει καν τα βήματα που χρειάζονται», ανέφερε. Τόνισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρξαν μεγάλες καταστροφές στην χώρα η αποκατάσταση δυστυχώς καθυστερεί πάρα πολύ.

Σε άλλο ερώτημα για την καταστροφή των μαστιχόδεντρων από τη φωτιά και τα προβλήματα των παραγωγών, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του είπαν και για το ζήτημα των καθυστερήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, «που ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΠΕ και τα προβλήματα, το πώς έπρεπε εξαρχής να λειτουργήσει για να μη φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση της εκτεταμένης διαφθοράς, που ήρθε μέσω μίας δικογραφίας της ευρωπαΐκής εισαγγελίας στη Βουλή». «Το τι έγινε το ξέρετε», σημείωσε, για να προσθέσει: «Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης. Δεν έχει ξαναγίνει να έρχονται τόσες δικογραφίες στη Βουλή και να μην επιτρέπει ο πρωθυπουργός να διερευνήσει η δικαιοσύνη τους υπουργούς του, χρησιμοποιεί την πλειοψηφία για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης, για να μη διερευνηθούν ευθύνες που περιγράφονται μέσα στις δικογραφίες. Είδαμε να κάνει εξεταστική ενώ πριν έλεγε ότι οι εξεταστικές είναι ατελέσφορες και μετά είδαμε να κάνουν τις εξεταστικές και να καλούν στις εξεταστικές και πεθαμένους, αντί τους ζωντανούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΠΕ. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα, προσβλητικά και για τις μνήμες των ανθρώπων και περιφρονητικά για τη νοημοσύνη του λαού».

Για το θέμα της Χίου καθαυτό είπε ότι πρέπει να υπάρχουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς σε κάθε περιοχή όπου υπάρχει φυσική καταστροφή όταν ανοίγει μια νέα εποχή παραγωγής πρέπει να υπάρχουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις γιατί δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς και της καταστροφής, είναι συγχρόνως ότι έχει αυξηθεί ραγδαία του κόστους παραγωγής. «Οπότε έχουμε δύο φαινόμενα που συντονίζονται και οδηγούν τους ανθρώπους τους πληγέντες να αφήνουν πίσω το επάγγελμα τους» υπογράμμισε. Και τόνισε ότι «άρα χρειάζεται μια άμεση οικονομική ενίσχυση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης που αφορά όλο το νησί». Σχετικά με τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να γίνει όχι ένα ρουσφετομάγαζο αλλά ένα στρατηγείο που να στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι ένας πελατειακός μηχανισμός που περνάνε διάφοροι φίλοι κολλητοί της εκάστοτε κυβέρνησης για να στήσουν μηχανισμούς εξουσίας στην ελληνική περιφέρεια». «Δεν έχει ξαναγίνει», σχολίασε, «να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα» και υπογράμμισε πως «εμείς θέλουμε να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο ομφάλιος λώρος μεταξύ διαπλοκής, διαφθοράς και του πρωτογενούς τομέα».

