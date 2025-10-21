Cantina Academy – The Conference: Σκέρτσος, Τσιάρας και Παπαγεωργίου αύριο στην Καλαμάτα



Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το “Πρώτο Θέμα” και την Cantina, φέρνει κοντά κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτείας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο τον διάλογο για το μέλλον της ελληνικής τροφής, τη βιωσιμότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα και τη νέα γενιά επαγγελματιών της αγροδιατροφής. Η έναρξη του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι: ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο βουλευτής Παύλος Γερουλάνος, ο ερευνητής από το Wageningen University and Research (Ολλανδία) Ηλίας Τσαφαράς ο καθηγητής από το εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελιάς και Ελαιολάδου του ΠΑ.ΠΕΙ Βασίλης Δημόπουλος, σύμβουλος Στρατηγικής Αgrologistics και Διατροφής Απόστολος Αποστολάκος, ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής Πειραιώς Αλκιβιάδης Αλεξανδρόπουλος, ο B2B director της Protergia Βαγγέλης Ζαχαρής, ο CEO της KYKNOS S.A. Αχιλλέας Αγγελόπουλος, ο executive chef του W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης, ο σύμβουλος εξαγωγών και ανάπτυξης της Hellenic Fields – WILDHORTA Σωτήρης Λυμπερόπουλος, ο partner της Elikonos Capital Partners Τάκης Σολωμός, ο CEO της Wikifarmers Ηλίας Σούσης, ο αγρότης Αντώνης Γκόνης (Gonis Melon), ο τυροκόμος Νίκος Μέμμος (Τυροκομείο Μέμμος) και ο καλλιεργητής Σταύρος Κωνσταντακόπουλος («Φάρμα Ιζαμπώ»).

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου για το πώς η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει την επισιτιστική της επάρκεια, να ενισχύσει τη βιώσιμη παραγωγή και να αναδείξει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αγροδιατροφικού μέλλοντος.