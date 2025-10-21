Κατάταξη νέων Δοκίμων Αστυφυλάκων σε υπηρεσίες της Πελοποννήσου

Πρόκειται για νεαρά παιδιά που πέρασαν στη σχολή Αστυφυλάκων μέσω πανελληνίων εξετάσεων και είθισται η πρώτη ορκωμοσία τους να γίνεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, πριν παρουσιαστούν στις νέες τους σχολές. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τους καλωσόρισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος, εκφράζοντας τους τα θερμά του συγχαρητήρια τονίζοντας “ξεκινάτε σήμερα μια απαιτητική και ιδιαίτερα σημαντική πορεία, με αποστολή την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης”.