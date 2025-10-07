Η παραίτηση Τσίπρα και οι αντιδράσεις που «ταράζουν» το πολιτικό σκηνικό (βίντεο)

Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα προανήγγειλε εμμέσως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας που παραιτήθηκε από βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Η έδρα του περνά στον Θοδωρή Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά.

«Την τελευταία φορά που ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για φουρτούνες, ψάχναμε όλοι σωσίβιο», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην αποστροφή Τσίπρα για «ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες». Παράλληλα, ανέφερε πως η «χώρα μας χρεώθηκε πάνω από 100 αχρείαστα δισ. ευρώ και συμπλήρωσε πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα «δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Από κει και πέρα, θυμόμουν μια απάντηση – δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 στην Αγία Πετρούπολη. “Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας” είχε πει “αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο», σημείωσε. Για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θυμίζω ακολούθησαν τα capital control, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε μεταξύ άλλων, «ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί πάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιώς ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την παραμικρή ομιλία ή παρέμβαση στην Ολομέλεια. Άρα η κοινοβουλευτικά αυτή η παραίτηση είναι αδιάφορη».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «προφανώς ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί. Εμείς έχουμε πει ότι ότι είναι θέμα εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στα σενάρια ανασύνθεσης του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, με στόχο η δυσαρέσκεια, που αντικειμενικά διαμορφώνεται από την υλοποίηση στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου, να ενσωματώνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα» ανέφεραν πηγές του ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε «έξι χρόνια ήταν ήδη παραιτημένος, αφού ουδέποτε μίλησε στη Βουλή, αλλά πληρωνόταν κανονικά».

«Να μας λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο το είδαμε και αυτό» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστέρα σημείωσε στον Real πως «είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλα σεβαστή.Το σημαντικό είναι να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε από την αρχή: χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς».

Πηγή: ertnews.gr