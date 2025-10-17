ΥΚΟΙΣΟ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα «inclusion.apps.gov.gr»

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο του προγράμματος «Eυαισθητοποίηση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας», η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι ξανά διαθέσιμη από σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα επαναλειτουργεί ανταποκρινόμενο στο έντονο ενδιαφέρον των εργαζομένων και δίνεται η ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών χώρων εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σημειώνεται, πως στον δεύτερο κύκλο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας δεν προβλέπεται αποζημίωση για τη συμμετοχή ή την πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας τριών ωρών. Η θεματολογία ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους σε καθημερινά εργασιακά ζητήματα διαφορετικότητας, εστιάζοντας στις διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σωματικών χαρακτηριστικών και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν στελέχη και εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν ενεργό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και εγγραφή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως ενεργοί εργαζόμενοι κατά τον χρόνο της αίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας inclusion.apps.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

ΑΠΕ-ΜΠΕ