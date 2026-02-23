«Φωνές και Μνήμες» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σε μια μουσική ανθολογία που διατρέχει το έντεχνο ελληνικό τραγούδι ενώνουν τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 8 μ.μ., στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Δύο φωνές με βαθιά ριζωμένη παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο παρουσιάζουν αγαπημένες επιτυχίες μεγάλων συνθετών και ποιητών (Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Καραΐνδρου, Μιχάλης Γρηγορίου κ.ά.) που διαμόρφωσαν, εδώ και δεκαετίες, το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης.

Τραγούδια που συνόδευσαν τους αγώνες, τους έρωτες και τις απώλειες μιας γενιάς, ζωντανεύουν ξανά στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτελεί η φιλική συμμετοχή του σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου, ο οποίος υπογράφει τη θεατρική διδασκαλία του μουσικού έργου «Ο Επιζών». Το έργο, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Τάκη Σινόπουλου, ερμηνεύουν η Λυγερή και η Καλλιόπη Μητροπούλου, φέρνοντας στη σκηνή τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση της ποίησης του Σινόπουλου μέσα από τη μουσική του Θεοδωράκη. Στο πιάνο και την μουσική επιμέλεια βρίσκεται ο Αχιλλέας Ούαστορ, ενώ στη σκηνή ανεβαίνει και ο διεθνής φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή φωνή στο μουσικό σύνολο.

Τιμές εισιτηρίων: από 12 έως 47 ευρώ.

