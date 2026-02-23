Το Τρένο στο Ρουφ αναζητά τους «επιβάτες» του 7ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»



Από το 2016 που ξεκίνησε τη λειτουργία του, ως μία ξεχωριστή ενότητα του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ», το «Compartments Dance Project» έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης σύγχρονου χορού και πεδίο πειραματισμού νέων δημιουργών. Για δεκαπέντε μέρες, τα ιστορικά βαγόνια και κάθε απρόσμενη γωνιά της Αμαξοστοιχίας μετατρέπονται σε σκηνή και έμπνευση για χορευτικές performances σύντομης διάρκειας, σε μια πρωτότυπη ιδέα της Τατιάνας Λύγαρη, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Τρένου στο Ρουφ, που θέτει σε αμφισβήτηση στην πράξη τους χώρους μεγάλης κλίμακας και τις συμβατικές συνθήκες θέασης.

Φέτος, το «Compartments Dance Project» στρέφει το βλέμμα στις ποιότητες που συγκροτούν την ανθρώπινη υπόσταση: αγάπη, έρωτας, φαντασία, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, φιλία, επικοινωνία. Πώς διαφυλάσσονται και ενδυναμώνονται μέσα σε ένα τοπίο τεχνολογικής έκρηξης; Πού εντοπίζεται η αντίσταση και με ποιους τρόπους μπορεί να ενεργοποιηθεί; Οι καλλιτέχνες καλούνται να διερευνήσουν μέσα από τη χορογραφική τους γραφή, τρόπους καλλιέργειας και ενδυνάμωσης εκείνων των πολύτιμων στοιχείων που μας ταυτοποιούν και μας επιτρέπουν να παραμένουμε άνθρωποι.

Όλες οι performances, διάρκειας 15 έως 20 λεπτών, φιλοξενούνται στα βαγόνια και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, καθημερινά από τις 18:30 έως τις 23:30, σε κυλιόμενο πρόγραμμα, συνθέτοντας ένα δεκαπενθήμερο πυκνής καλλιτεχνικής δράσης, διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Κριτήρια επιλογής

● Πρωτοτυπία και σύνδεση με τη θεματική

● Δημιουργική αξιοποίηση του χώρου

● Πρώτη παρουσίαση στο Φεστιβάλ

● Σκηνική παρουσία και ερμηνευτική δύναμη

● Καλλιτεχνική συνοχή

● Διάλογος με άλλες μορφές τέχνης

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μπορούν να αποστείλουν την πρότασή τους στο theater@totrenostorouf.gr, με θέμα «7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού», επισυνάπτοντας:

● Αναλυτική περιγραφή του project

● Διάρκεια project (10’ έως 20’)

● Οπτικοακουστικό υλικό προηγούμενων δράσεων σε drive link (χωρίς κωδικό)

● Βιογραφικά συντελεστών με φωτογραφίες

● Στοιχεία επικοινωνίας

Το Φεστιβάλ παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, ασφαλιστική κάλυψη και αμοιβή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 18 Μαρτίου 2026

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Μαρτίου 2026

Πρώτη συνάντηση επιλεγμένων ομάδων: 3 Απριλίου 2026

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

τηλ. 210 9237076, theater@totrenostorouf.gr