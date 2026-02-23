Θεοδόσης Πελεγρίνης: «Φιλοσοφικό θέατρο»

Το βιβλίο του Θεοδόση Πελεγρίνη αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό είδος θεάτρου, το «φιλοσοφικό θέατρο», καρπό δυο κορυφαίων τομέων του πολιτισμού: της φιλοσοφίας και του θεάτρου, που, όπως επεσήμανε ο Νίτσε, αποτελούν τα δυο μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα των Ελλήνων.

Το φιλοσοφικό θέατρο, κατ’ αντιδιαστολήν προς το «φιλοσοφημένο θέατρο», στο οποίο απλώς αποτυπώνεται ο φιλοσοφικός στοχασμός του δραματουργού συγγραφέα, συνιστά ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο είδος θεάτρου, όπου δυο κορυφαίοι τομείς του πολιτισμού, η φιλοσοφία και το θέατρο, συναντώνται στην σκηνή χάρη στην κοινή τους αναφορά στον διάλογο.

Η αποστολή του θεάτρου είναι να μας κάνει άλλους μετά την επαφή μας μαζί του, να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι πριν δεχθούμε την ευεργετική του επίδραση. Όσο δε η ποιότητα των ιδεών που εκφράζονται επί σκηνής είναι καλύτερη, τόσο αποτελεσματικότερα πετυχαίνει τον στόχο του το θέατρο. Ένας τομέας του πολιτισμού, ασφαλώς, από τον οποίον θα μπορούσε ασφαλώς το θέατρο να αντλήσει υψηλής ποιότητας ιδέες είναι η φιλοσοφία, με την οποία η μοίρα του είναι κοινή.

Στο βιβλίο του Θεοδόση Πελεγρίνη περιγράφεται πώς γεννήθηκαν το θέατρο και φιλοσοφία, πώς εξελίχθηκαν, πώς αναγκάστηκαν να σιγήσουν, πώς επανήλθαν στο προσκήνιο και πώς τελικά θα μπορούσαν να συμπράξουν, ώστε να αποτελέσουν ένα νέο είδος θεάτρου, το φιλοσοφικό θέατρο, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται προς το φιλοσοφημένο θέατρο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο Πρώτο Μέρος εξιστορείται η περιπέτεια της φιλοσοφίας και του θεάτρου από την εμφάνισή τους στην σκηνή του πολιτισμού ως σήμερα. Το Δεύτερο Μέρος, προκειμένου να δειχθεί πώς εν τη πράξει η φιλοσοφία και το θέατρο μπορούν να συμπλεχθούν ώστε να αποτελέσουν το φιλοσοφικό είδος θεάτρου, περιλαμβάνει τέσσερα θεατρικά έργα.



Ο συγγραφέας Θεοδόσης Πελεγρίνης είναι καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, δοκιμιογράφος, λεξικογράφος, διηγηματογράφος, μυθιστοριογράφος. Εκτός από την ενεργό ενασχόλησή του εις το θέατρο ως ηθοποιού και ως συγγραφέα έργων που ανέβηκαν σε σκηνές εντός και εκτός της Ελλάδας, έχει παρουσιάσει από την Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση και από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σειρές εκπομπών πολιτιστικού χαρακτήρα.