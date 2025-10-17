Φάμελλος: «Ζούμε την τέλεια καταιγίδα - Made by Mitsotakis»

Επίθεση στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την επίκαιρη επερώτηση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τον αγροτικό τομέα.

Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και άλλα ζητήματα που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τον αγροτικό κόσμο, ο Σ. Φάμελλος έκανε λόγο για «απελπισία» όλων των επαγγελματιών της υπαίθρου και ζήτησε την παραίτηση όχι μόνο του αρμόδιου υπουργού αλλά και ολόκληρης της κυβέρνησης. «Ζούμε την τέλεια καταιγίδα - Made by Mitsotakis», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση με την πολιτική της έχει «διαλύσει» την ελληνική αγροτική παραγωγή, κινδυνεύουν να χαθούν «φυλές» όπως αυτά της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και ταυτόχρονα ερημώνει η ύπαιθρος». «Ένας πρωθυπουργός που εξαπάτησε τον ελληνικό αγροτικό κόσμο το 2019 με ψέματα, ένταση, αντι- ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, τώρα ξεπληρώνει τους αγρότες με φτώχεια, εγκατάλειψη, διαφθορά και κλοπή των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες ακρίδες», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι αγρότες πλέον μας λένε κάντε ότι μπορείτε να φύγουν γρήγορα μπας και γλυτώσουμε το βιός μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραπέμποντας σε σκέψεις των αγροτών, διερωτήθηκε μήπως τελικά πρόκειται για «σχέδιο» της κυβέρνησης «να φύγουν και να αναλάβουν κάποιοι νέοι αποικιοκράτες» και να γίνουν οι αγρότες «κολλήγοι» στον τόπο τους.

«Πάντα τέτοια ήταν η δεξιά», σχολίασε, ενώ έκανε λόγο για «"10 πληγές του Φαραώ ή καλύτερα 10 πληγές του Μητσοτάκη" που έχουν πέσει στον αγροτικό κόσμο, από το ακραίο κόστος παραγωγής, την ώρα που τα καρτέλ έχουν υπερκέρδη και την έλλειψη εργατικών χεριών, εξαιτίας των «ακροδεξιών» φωνών της κυβέρνησης, μέχρι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθυστέρηση των ενισχύσεων».

Ο Σ. Φάμελλος πρόσθεσε σε αυτά και τα προβλήματα από τις ζωονόσους, με κύριο την ευλογιά των αιγοπροβάτων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στην κυβέρνηση λόγω των ελλιπών μέτρων βιοασφάλειας και της αποδυνάμωσης των αρμόδιων υπηρεσιών. «Είναι ακραία η ανεπάρκειά σας γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι «από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, η ίδια αγωνία υπάρχει παντού».

Σημείωσε, δε, ότι τα προβλήματα αυτά δεν εμφανίστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη και «φούσκωναν αυτά τα έξι χρόνια», ενώ πρόσθεσε πως για ακόμα μία φορά φαίνεται πως επιχειρεί να τα λύσει ο πρωθυπουργός με ανασχηματισμό, την ώρα που οι αγρότες περιμένουν να πληρωθούν. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «απονομιμοποιημένη» την κυβέρνηση καθώς δεν την πιστεύει κανείς και έκανε λόγο για «μεθοδευμένη λεηλασία σε βάρος των παραγωγών».

«Η χώρα κινδυνεύει να πληρώσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τα σπασμένα», είπε σχετικά με τα χρωστούμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ προειδοποίησε και για «παραγωγικό μπλακάουτ».

Καταλόγισε στη ΝΔ ότι «το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η εκλογική της πελατεία στην ύπαιθρο» και τόνισε πως αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την ύπαιρθο ως «πνεύμονα ζωής», γι' αυτό το πρώτο πρόγραμμα που παρουσιάσε αμέσως μετά την εκλογή του στην Προεδρία, ήταν το Πρόγραμμα για τον Αγροτικό Τομέα, καταθέτοντας και πρόταση νόμου, όπως και με την πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά που παρουσίασε πριν ένα μήνα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Σ. Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει και μπορεί να εφαρμόσει ένα νέο και δίκαιο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική ύπαιθρο, με βασικούς άξονες τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών, τη διασφάλιση της ρευστότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, αλλά και μία νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που στόχο θα έχει να μείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο και να συνδεθούν οι ενισχύσεις με την παραγωγικότητα.

Ζήτησε, τέλος, από τον αγροτικό κόσμο που ξεκινάει κινητοποιήσεις, οι διεκδικήσεις του να έχουν «κατεύθυνση» και να ζητήσουν «αλλαγές».

«Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών. Έχει πέσει σε επίπεδα τοξικότητας», είπε και κατέληξε: «Η μόνη λύση για να επιβιώσει με αξιοπρέπεια η Ελληνίδα αγρότισσα και ο Έλληνας αγρότης είναι η Προοδευτική Πολιτική με Κοινωνική Δικαιοσύνη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ