Εγκαίνια από τον πρωθυπουργό του νέου Ωνάσειου Νοσκομείου, του πρώτου πλήρως ψηφιοποιημένου νοσοκομείου στη χώρα

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου που περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ωνάσειο περνά σε νέα φάση ανάπτυξης με πλήρη ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ιατρικές υποδομές.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και πλήθος επισήμων από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό κόσμο. Το συντονισμό της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου νοσοκομείου έκανε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλης Κεφαλογιάννης. Το νέο Ωνάσειο αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο της χώρας, όπου οι προϋπάρχουσες και οι νέες υποδομές λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του νοσοκομείου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στον πυρήνα του, καθιστά δυνατή την ταχύτερη διάγνωση, την ακριβέστερη θεραπεία και μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία φροντίδας για κάθε ασθενή, ανέφερε ο Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος στο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Τη νέα δομή του νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, καθώς και το νέο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς. «Με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση δεν παραδίδεται απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Ένας ενιαίος οργανισμός που ονομάζεται πλέον Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο για όλους», ανέφερε ο κ. Μπολέτης.

Η δυναμικότητα του Ωνάσειου Νοσοκομείου είναι: Κλίνες: 185 (από 131), κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36), χειρουργικές αίθουσες-συμβατικά χειρουργεία: 4, υβριδικές αίθουσες: 2 (από 0), αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3). Τι περιλαμβάνει η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση Τα έργα της δωρεάς του Ιδρύματος, η οποία μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 82 εκατ. ευρώ, ξεκίνησαν το 2019. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του έργου «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, από την αρχική σύμβαση δωρεάς (26/07/2018), αλλά και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων και εκτείνεται συνολικά σε 4 ορόφους, πέραν του ισογείου. Οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από την ΤΝ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία.

Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό, ανέφερε ο κ. Μπολέτης. Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά. Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τους εξωτερικού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου τόνισε πως «το Ωνάσειο απέδειξε ότι τα δημόσια νοσοκομεία μπορούν να είναι άριστα. Επίσης έχει αποξείξει την επιτυχή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επενδύει στο μέλλον και στις νέες τεχνολογίες». Ο κ. Παπαδημητρίου έδωσε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό του ιδρύματος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η δύναμή του είναι το προσωπικό του.

ΑΠΕ