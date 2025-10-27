Π. Μαρινάκης: Εντός του 2026 εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης

«Τις υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τις κοινοπραξίες των ομίλων Chevron Hellenic Energy ως προτιμητέους επενδυτές για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Τις Υπουργικές Αποφάσεις, που ορίζουν τις κοινοπραξίες των ομίλων Chevron - Helleniq Energy ως προτιμητέους επενδυτές για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, το επόμενο βήμα αφορά στην υπογραφή των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης. Έπειτα, θα αποσταλεί ο φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και, εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Μίσθωσης, που θα τεθούν προς κύρωση από τη Βουλή. Εκτιμάται πως εντός του 2026 θα ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η επιβεβαίωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα μετατρέψει τη χώρα μας σε εναλλακτικό ενεργειακό τροφοδότη της Ευρώπης και θα ενισχυθεί ο ρόλος της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας απάτη, με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 έως το 2022.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, όπου οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί. Τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα υπολογίζονται στα επίπεδα των 5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ωστόσο, οι δύο έρευνες καταλήγουν, τελικά, στα ίδια πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο.

Στο μεταξύ, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις, ύψους 22 εκατ. ευρώ.

“ Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις” υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Πολιτεία επενδύει στην αξία της πρόληψης ως καθολικό δικαίωμα και την προωθεί ως στάση ζωής, κάτι που φαίνεται πως, έχει αρχίσει και εμπεδώνεται.

Πάνω από 4,4 εκατομμύρια πολίτες, αξιοποιώντας το πρόγραμμα “ Προλαμβάνω”, έχουν κάνει εξετάσεις για τις πιο σοβαρές και συχνές παθήσεις. Σε 80.000 εξ αυτών εντοπίστηκαν ευρήματα και λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου, επισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που ξεκίνησε το 2022 και φέρει το όνομα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, έχουν διενεργηθεί κοντά 900.000 ψηφιακές μαστογραφίες και έχουν εντοπισθεί έγκαιρα με ευρήματα 53.601 γυναίκες.

Πέραν του συγκεκριμένου, στο “ Προλαμβάνω” συμπεριλαμβάνονται ακόμη:

-το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

-το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και

-το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Μάλιστα, ακολουθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025, δύο νέες πρωτοβουλίες του “ Προλαμβάνω”: Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και αυτό για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Ακόμη τρία μέτρα για τη στήριξη των αγροτών λαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρώτον, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται και αφορούν τόσο σε απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές ζώων που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς όσο και σε απομάκρυνση φερτών υλικών λόγω Daniel και Elias, χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ενισχύσεις φτάνουν, ήδη, ακέραιες στους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς:

- δεν υπόκεινται σε φόρους, τέλη ή εισφορές,

- δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και

- δεν επηρεάζουν το εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Δεύτερον, η κυβέρνηση ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τρίτον, ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών, με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τρίτη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα North Evia Pass. Με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάνοντας χρήση κωδικών TaxisΝet. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 1.027 ΚΕΠ που υπάρχουν σε ολόκληρη την χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού και στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: Νοέμβριος 2025 και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2026.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα των 150 ευρώ έκαστη, ώστε να επισκεφθούν τις προαναφερόμενες περιοχές. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης την κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Το North Evia Pass 2025 δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.