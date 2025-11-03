Συνεδριάζει στις 5 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρξει συζήτηση για τα ακόλουθα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».
Εισηγητές: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ – κ. Α. Μαμάκος, Πρόεδρος Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ)
Θέση της ΚΕΔΕ για την κατάργηση καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ.
Εισηγητές: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
κ. Σ. Βαλιάνος, Δήμαρχος Αριστοτέλη (ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ)
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (https://kede.gr/)
Πηγή: ertnews.gr