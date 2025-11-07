Πιερρακάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Η επίδρασή του θα διαρκέσει πολύ πέρα από τη λήξη του

Ζητήματα όπως η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, η ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και τα μέτρα αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, απασχόλησαν σε συζήτηση που είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο 6ο OT Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με την Ελένη Στεργίου και τον Δημήτρη Μανιάτη.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης «το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση. Η επίδρασή του θα διαρκέσει πολύ πέρα από τη λήξη του, γιατί κάθε έργο του συνδέεται με μια μεταρρύθμιση. Πρόκληση για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για ιδιωτικές επενδύσεις».

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αναφέρει πως «είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας. Υποστηρίζουμε την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης: σύνδεση κάθε ευρώ με μεταρρύθμιση και προσέλκυση περισσότερων διασυνοριακών επενδύσεων».

Για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο κ.Πιερρακάκης τονίζει ότι «η διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. Όπως συμβαίνει πλέον σε όλη την Ευρώπη, ο ρόλος του ταχυδρόμου ενισχύεται ως παρόχου ολοκληρωμένων υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα. Στο πλαίσιο αυτό, πρακτικές όπως τα «shop-in-shop» αποτελούν κανονικότητα».

Για το στεγαστικό πρόβλημα, ο κ.Πιερρακάκης προαναγγέλλει ότι «θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα, όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά και ρυθμιστικά. Στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, με πολιτικές που έχουν θεσμικό και όχι επιδοματικό χαρακτήρα» καταλήγει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ