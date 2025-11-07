Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη (Βίντεο)

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το εκπληκτικό κοινό», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα για την ομιλία του στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη ευκαιρία να εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στον τομέα της ενέργειας».

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας και τόνισε ότι οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί δείχνουν ότι υπάρχει ουσία, υπάρχουν θεμέλια πίσω από τη συνεργασία.

Είπε πως πρόκειται για κοινό δεσμό που βασίζεται σε κοινούς στρατηγικούς στόχους. «Τόσο η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ έχουμε μια βασική υπευθυνότητα να παρέχουμε οικονομική ενέργεια στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις μας, θέλουμε να διασφαλίσουμε ενεργειακές πηγές αλλά και πρώτες ύλες τα οποία δεν θα επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις. Δε φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, θέλουμε να καινοτομίσουμε, να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες αλλά και να μειώσουμε τις εκπομπές» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα έχει χαράξει τη δική της πορεία όσον αφορά την ενέργεια και το 2019 στην αρχή της πρώτης μου θητείας πήραμε τη στρατηγική απόφαση να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη, που παρείχε το 60% της δικής μας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν το κάναμε μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς γιατί στη δική μας περίπτωση ο λιγνίτης ήταν πολύ ακριβός. Αντ' αυτού επενδύσαμε σε ΑΠΕ και εκμεταλλευτήκαμε τον ήλιο και τον αέρα που έχουμε στη χώρα μας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων οι ΑΠΕ καλύπτουν αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2023 ξοδέψαμε 75 εκατ. ευρώ εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρυσι κερδίσαμε 112 εκατ. εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια».

Πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα επενδύσαμε αρκετά στο φυσικό αέριο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε και θα έχουμε και στο μέλλον μία ασφαλή πηγή για την παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και άλλα που προχωρούν, και δίνουν την ευελιξία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Επίσης επενδύουμε και στο δίκτυό μας».

Επισήμανε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο 6 δισ. ευρώ για «να συνδέσουμε όλα μας τα νησιά με το δίκτυο της ενδοχώρας κάτι που είναι πολύ σημαντικό και από περιβαλλοντική άποψη», ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αποθήκευση της ενέργειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ