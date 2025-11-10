eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 14:20

Μαρινάκης για Σαμαρά: Kανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

Γράφτηκε από την

Μαρινάκης για Σαμαρά: Kανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», είπε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις