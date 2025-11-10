Μαρινάκης για Σαμαρά: Kανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», είπε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.