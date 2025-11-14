Μητσοτάκης για ακρίβεια: Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική (Βίντεο)

Διεθνές χαρακτήρισε το πρόβλημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Ώρα του Πρωθυπουργού και απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «η Ελλάδα καλύπτει μόνον το 20% των αναγκών της σε μοσχαρίσιο κρέας. Τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα και σήμερα υπάρχει μία διεθνή αύξηση της τιμής. Δεν θα το χρεωθεί αυτό η κυβέρνηση».

Επισήμανε όμως ότι η Ελληνική Κυβέρνηση κατάφερε να ανταποκριθεί στο πρόβλημα. Όπως δήλωσε «παντού στην Ευρώπη τα τρόφιμα αυξήθηκαν 40%, στην χώρα μας 37,5%», ενώ «η Ελλάδα στην 4η καλύτερη θέση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ με πληθωρισμό 1,4%. Η γειτονική Τουρκία έχει πληθωρισμό στα τρόφιμα 36% και η Πορτογαλία 4%». Πρόσθεσε πως «είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε το υψηλότερο ρεύμα στην Ευρώπη» αφού «είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να το δούμε με όρους ουσιαστικούς που σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας». Στην βάση αυτή είπε ότι «η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Έτσι -σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- «ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 36%» και «τα απλά μαθηματικά λένε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε παραπάνω από τον πληθωρισμό» ενώ «η μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί κατά 28%».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σύμφωνα με το news247 ότι «η αύξηση στις καταθέσεις των νοικοκυριών είναι στα 38 δισ. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι τρώμε από τα έτοιμα». Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη επισήμανε πως «πρέπει να σταματήσει η καταστροφολογία» λέγοντας πως «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο επιμένετε εσείς να την παρουσιάζετε».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα «το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε για τους πολίτες ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι αυτό έπρεπε να πάει στην μείωση του ΦΠΑ» αλλά «εμείς κάναμε την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση υπέρ των νέων». Δήλωσε πως «κανείς νέος ως 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος». Μάλιστα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα ¾ των μέτρων.

Σε άλλο σημείο, δε, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να μειώσει περαιτέρω τον φόρο στα ενοίκια την επόμενη χρονιά. «Είμαι διατεθειμένος του χρόνου να μειώσω κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια».