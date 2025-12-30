Αποκαταστάθηκε η ζημιά στην "έξυπνη" διάβαση στους Ταξιάρχες, στο κέντρο της Καλαμάτας και πλέον η διάβαση λειτουργεί και φωτίζεται, όταν περνούν οι πεζοί.

Παρόμοιες εργασίες έχουν γίνει και σε άλλες προβληματικές "έξυπνες" διαβάσεις της πόλης. Το ζήτημα είναι να τις βλέπουν και οι οδηγοί και να σέβονται την προτεραιότητα και την προστασία των πεζών.

Γ.Σ.