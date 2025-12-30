eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025 18:07

Αποκαταστάθηκε η ζημιά στην "έξυπνη" διάβαση

Γράφτηκε από τον

Αποκαταστάθηκε η ζημιά στην &quot;έξυπνη&quot; διάβαση

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αποκαταστάθηκε η ζημιά στην "έξυπνη" διάβαση στους Ταξιάρχες, στο κέντρο της Καλαμάτας και πλέον η διάβαση λειτουργεί και φωτίζεται, όταν περνούν οι πεζοί.

Παρόμοιες εργασίες έχουν γίνει και σε άλλες προβληματικές "έξυπνες" διαβάσεις της πόλης. Το ζήτημα είναι να τις βλέπουν και οι οδηγοί και να σέβονται την προτεραιότητα και την προστασία των πεζών.
Γ.Σ.

 

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις