Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτριος Σταμάτης

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.
Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 - 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ,.
Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ