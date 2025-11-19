Χρυσοχοΐδης: Οι πολιτικές μας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποδίδουν - Περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025

Τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας».

«Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα. Χιλιάδες καταγγελίες, περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025, τώρα, που ολοκληρώνεται το έτος», είπε ο υπουργός.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που, δυστυχώς, απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών», και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές του κράτους αποδίδουν. «Οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα. Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία, να καταγγέλλει τη βία, να “ σπάσουμε” τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε λίγες μέρες, στις 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές που εφαρμόζονται εναντίον της βίας των γυναικών. «Στην εποχή μας, δυστυχώς, η βία, όλο και περισσότερο, αυξάνεται. Σε πολλά πεδία της κοινωνικής μας ζωής έβλεπα εδώ, προηγουμένως, ζωγραφιές από τα πολύ μικρά παιδιά, από το δημοτικό σχολείο, εκεί όπου κοντά έμενε ο Άλκης Καμπανός και έρχεται στη μνήμη μας και πάλι ένα τόσο βίαιο αιματηρό γεγονός», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε:

«Η βία, λοιπόν, η οποία απλώνεται παντού, σε όλο τον πλανήτη, στη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως οικογένεια, ως σχολείο, ως πολιτική, ως χώρα, συνολικά ως ελληνική κοινωνία. Να την καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και διαθέτουμε πολλά».

Διαβεβαίωσε, δε, ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η σημερινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ