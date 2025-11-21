Τασούλας: Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν να αγωνίζονται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού

Στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λευκωσία παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αποδεχόμενος την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μετά τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ο κ. Τασούλας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο στην Αρχιεπισκοπή, όπου συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Κύπρου, τη συμβολή της στην εθνική υπόθεση καθώς και τις σημαντικές δωρεές της προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας μετέβη στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» στη Μαλούντα και παρέστη στην τελετή απονομής ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Σε δήλωσή του για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε: «Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας βρίσκομαι σήμερα στην Κύπρο, ημέρα της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ημέρα αυτή, τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Το ελληνικό Έθνος ίσταται με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη εμπρός στους άνδρες και τις γυναίκες που, με δημοκρατικό φρόνημα, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, εγγυώνται καθημερινά, όχι μόνο την ασφάλεια και την ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά και την τιμή ολόκληρου του Ελληνισμού, όπου γης».

Ακολούθως στην ομιλία που εκφώνησε ο κ. Τασούλας στην τελετή απονομής ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, τόνισε: «Τούτη τη συμβολική ημέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία περιποιεί την ύψιστη τιμή στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου, απονέμοντας τα Μετάλλια του "Προασπιστή της Ελευθερίας" και του "Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας" στην ένδοξη, αιματοβαμμένη σημαία της. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του ελληνικού λαού, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρωτοβουλία σας, εσάς και την Κυβέρνηση, αναφορικά με την ανάδειξη του ιστορικού ρόλου και την ηθική αναγνώριση της προσφοράς της ΕΛΔΥΚ στην προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του Κυπριακού Ελληνισμού.

Από τις 16 Αυγούστου 1960, όταν και πάτησε για πρώτη φορά το έδαφος της Μεγαλονήσου, βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, και εν μέσω ανυπόκριτα θερμών εκδηλώσεων αγάπης των Ελλήνων της Κύπρου, έως και σήμερα, η ΕΛΔΥΚ αποτελεί σταθερό υπερασπιστή της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και απόδειξη της έμπρακτης στήριξης της Ελλάδας προς τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Τούτο αποδείχτηκε, άλλωστε, με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ έγραψαν σελίδες απαράμιλλης ανδρείας, πολεμώντας απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις, με στόχο που επετεύχθη, την υπεράσπιση του ελεύθερου ακόμα τμήματος της Λευκωσίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το απόρρητο Πολεμικό Ημερολόγιο της ΕΛΔΥΚ, το οποίο κρατούσε κατά τη διάρκεια της εισβολής ο Ταγματάρχης Θεοδόσης Καλλιώρας, τότε Διευθυντής του 3ου Γραφείου της Δύναμης, το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ επλήγη από τις πρώτες βόμβες που έριξε ο Αττίλας στις 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, με απώλειες στο έμψυχο δυναμικό και στις εγκαταστάσεις της.

Και αργότερα, στις 14 με 16 Αυγούστου, η μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, εκεί όπου η τιμή στάθηκε όρθια απέναντι στον παράνομο εισβολέα και κατακτητή, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη, για να μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά κερδίζεται με αίμα και ιδρώτα. Η θυσία των ηρώων, πεσόντων και αγνοουμένων της ΕΛΔΥΚ, αφήνει μία ιερή παρακαταθήκη σε όλους εμάς.

Σήμερα, λοιπόν, δεν τιμούμε απλώς τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση και τη θυσία των ανδρών της ΕΛΔΥΚ. Ανανεώνουμε έναν υπέρτατο όρκο τιμής: να σταθούμε αντάξιοι εκείνων που έπεσαν, εκείνων που αγνοούνται ακόμα. Να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ενότητας των δυνάμεων του Ελληνισμού και της αταλάντευτης προσήλωσης μας στο δίκαιο αγώνα για ελευθερία.

Ελλάδα και Κύπρος, ενωμένες με πανάρχαιους αδελφικούς δεσμούς συνεχίζουν να αγωνίζονται από κοινού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μια λύση που θα στηρίζεται στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μια λύση που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει την Κύπρο σε ένα κράτος ειρηνικό, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό, προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων του. Όλων ανεξαιρέτως.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την προσπάθεια. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, όχι με λόγια αλλά με πράξεις.

Και όσο η κατοχή εξακολουθεί να πληγώνει τούτη τη γη, η παρουσία της ΕΛΔΥΚ έχει έναν βαθύτερο, ηθικό συμβολισμό. Είναι το ζωντανό σύμβολο ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά, δεν αποστρέφει το βλέμμα της. Ότι η Ελλάδα είναι εδώ! Ότι οι δεσμοί μας δεν λυγίζουν από τις δυσκολίες, αλλά χαλυβδώνονται από αυτές.

Ο βηματισμός της Κύπρου μέσα στην ΕΕ αυτές τις παραπάνω από δύο δεκαετίες δείχνει την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα και τον δυναμισμό του Κυπριακού λαού. Και αυτό είναι η εξέλιξη που ανανεώνει την ελπίδα ότι η λύση του Κυπριακού είναι εφικτή.

Επιτρέψτε μου να τονίσω και κάτι ακόμα: Πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η τύχη 750 και πλέον Ελλαδιτών και Κυπρίων, μεταξύ των οποίων και 26 στελεχών της ΕΛΔΥΚ, εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ πολλοί εξ εαυτών είναι βέβαιο ότι έπεσαν θύματα σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο πόνος για τις οικογένειες τους, αν και βουβός, παραμένει αμείωτος. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναδεικνύουμε το ζήτημα των Αγνοουμένων και να στηρίζουμε τις σχετικές προσπάθειες, με όποιον τρόπο είναι δυνατόν, μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου εξ αυτών.

Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κυρίες και κύριοι,

Πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ που είστε σήμερα μαζί μας,

Η σημερινή τελετή είναι μια στιγμή αυτογνωσίας. Μας θυμίζει ποιοι είμαστε, τι μας ενώνει και ποιον δρόμο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τη σημαία της ΕΛΔΥΚ ψηλά -- όχι μόνο ως στρατιωτικό λάβαρο, αλλά και ως φάρο αξιών: της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Γιατί η σημαία αυτή δεν ανήκει μόνο σε όσους την κράτησαν στο πεδίο της μάχης. Αυτή η σημαία που σήμερα δέχεται την ύψιστη τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκει σε κάθε Ελλαδίτη και σε κάθε Κύπριο που πιστεύει πως το δίκαιο μπορεί να νικήσει την αυθαιρεσία, πως η ενότητα μπορεί να υπερβεί τη διαίρεση, πως το μέλλον δεν είναι η κατοχή αλλά η ειρήνη και η συνεργασία.

Τιμή και δόξα στους ήρωες της ΕΛΔΥΚ! Σας ευχαριστώ».

Μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων της ΕΛ.ΔΥ.Κ, ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Λοβέρδος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ