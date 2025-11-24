Στις Βρυξέλλες ο Ν. Δένδιας - Συνάντηση με τον γγ Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, τις Βρυξέλλες όπου θα συναντηθεί με τον γγ Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τίμο Πεσόνεν και άλλους υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.