Πάνω από 750 αιτήσεις για το 32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Έρχεται ανανεωμένο τον Ιούλιο

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου του 2026, μετατρέποντας και πάλι την Καλαμάτα σε επίκεντρο της σύγχρονης χορευτικής δημιουργίας.

Ήδη από το φθινόπωρο του 2025, και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου, υλοποιήθηκε διεθνές ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων. Η ανταπόκριση μάλιστα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 750 αιτήσεις από ομάδες και χορογράφους από όλο τον κόσμο. Ο αριθμός αυτός επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη χορογραφική έρευνα και πράξη.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένη Αργυρίου στάθηκε μεταξύ άλλων στη συνεργασία με τη Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και στη συμμετοχή ξένων επιμελητών. Η ίδια, υπογράμμισε πως μπορούν να γίνονται πλέον κάποιες παρουσιάσεις πριν το Φεστιβάλ, έτσι ώστε να μην επιφορτίζεται η τελική. Ακόμα, σχολίασε πως αν το ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ εξασφαλίσει ένα ποσό για να κάνει μια δική του παραγωγή ή συμπαραγωγή, τότε η Καλαμάτα μπορεί ταξιδεύει εκτός συνόρων μέσω ενός έργου που θα έχει φτιαχτεί στην πόλη. Κλείνοντας, η Τζένη Αργυρίου προανήγγειλε νέες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες για το 2026, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία της για το ότι οι καιροί είναι δύσκολοι -από οικονομικής άποψης- για ανοίγματα. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας σχολίασε πως πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του απολογισμού, τόσο του καλλιτεχνικού, όσο και του οικονομικού. Ο ίδιος στάθηκε στο θετικό υπόλοιπο ύψους περίπου 81.000 ευρώ από τα έσοδα - έξοδα, κάτι που δεν ήταν γνωστό όπως είπε τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν άθλο λόγω των όσων προγραμματίστηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα -και- από το άνοιγμα σε πολλά μέτωπα που επιχείρησε η κα Αργυρίου. Ο κ. Πολυχρονόπουλος εστίασε και στην ενεργοποίηση του ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ όλο το χρόνο, εκτιμώντας πως ο προϋπολογισμός του φεστιβάλ πρέπει να ενισχυθεί, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης. Ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας συμπλήρωσε πως η νέα καλλιτεχνική διεύθυνση ανέλαβε τα ηνία σε δύσκολες συγκυρίες, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση ήταν εκπληκτικό.

ΔΡΑΣΗ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σύμφωνα με την εισήγηση-απολογισμό που εγκρίθηκε, εκτιμάται ότι ο σχεδιασμός της επόμενης διοργάνωσης θα βασιστεί μεταξύ άλλων στη στρατηγική εξέλιξης του θεσμού, με έμφαση στην ποιότητα, τη διεύρυνση του κοινού και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση παραστάσεων, αλλά λειτουργεί ως πολυεπίπεδη πολιτιστική πλατφόρμα που συνδέει τον χορό με την εκπαίδευση, την έρευνα, τη συμμετοχή της κοινότητας και τον δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις περσινές κατευθύνσεις, βασικό στοιχείο του 32ου Φεστιβάλ μπορεί να αποτελέσει η ανάδειξη σύγχρονων καλλιτεχνικών φωνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και η δημιουργία συνθηκών διαλόγου μεταξύ διαφορετικών αισθητικών, γενεών και πολιτιστικών εμπειριών. Παράλληλα, το Φεστιβάλ συνεχίζει να επενδύει στη σχέση του με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η Καλαμάτα δεν λειτουργεί απλώς ως τόπος φιλοξενίας, αλλά ως ενεργός συμμέτοχος στη διοργάνωση, με δράσεις που αναπτύσσονται τόσο σε κλειστές σκηνές όσο και στον δημόσιο χώρο. Μέσα από αυτή τη λογική, ο χορός γίνεται προσβάσιμος σε ευρύτερα κοινά και εντάσσεται στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και το εκπαιδευτικό σκέλος του Φεστιβάλ, το οποίο ενισχύει τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα. Σεμινάρια, εργαστήρια και masterclasses απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του χορού όσο και στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και τη βιωματική επαφή με την τέχνη της κίνησης. Η φιλοσοφία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα για ένα Φεστιβάλ που δρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τις ημέρες της διοργάνωσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι του 2026, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή του παρουσία, να στηρίξει τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και να επιβεβαιώσει τον ρόλο της Καλαμάτας ως πόλης του χορού και του πολιτισμού, με την επίσημη παρουσίαση του 32ου KDF να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

9.000 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, καθώς και για την έντονη παρουσία της στον δημόσιο χώρο της Καλαμάτας ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία στον δημόσιο χώρο της πόλης και μεταφέροντας τον σφυγμό του Φεστιβάλ εκεί όπου η τέχνη συναντά απροειδοποίητα την καθημερινότητα. Οι χώροι που ενεργοποιήθηκαν φέτος ήταν το Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, η Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, το Λιμάνι Καλαμάτας–Προκυμαία και το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας. Όλες οι δραστηριότητες το 2025 συνέθεσαν μια πραγματική «γιορτή του χορού», η οποία συγκέντρωσε στην Καλαμάτα 228 καλλιτέχνες, συντελεστές και δασκάλους και έφερε σε επαφή την τέχνη του χορού με περίπου 9.000 επισκέπτες, προερχόμενοι τόσο από την εγχώρια και διεθνή χορευτική κοινότητα όσο και από άλλους καλλιτεχνικούς χώρους και το ευρύ κοινό.