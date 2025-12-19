«Χαίρει η Φύσις Όλη» - Εγκαινιάζεται η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Καλαμάτας

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, εγκαινιάζεται η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου με τίτλο «Χαίρει η Φύσις Όλη», φράση από τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα της Καππαδοκίας, φορτισμένη με ελπίδα και αισιοδοξία.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας και χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στους τοίχους όσο και στα δάπεδα του Μεγάρου Χορού, δημιουργώντας ένα ενιαίο και βιωματικό εικαστικό περιβάλλον.

Το Εικαστικό Εργαστήριο, ένας ζωντανός οργανισμός δημιουργίας που λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια στην πόλη μας, συμμερίζεται την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει σε ένα δημιουργικό σύνολο και να βιώνει τη χαρά της καλλιτεχνικής πράξης.

Στην έκθεση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του εργαστηρίου – 300 συνολικά – ηλικίας από 4 έως 84 ετών, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια και ότι η δημιουργία αποτελεί χαρά, ανάγκη και τρόπο ζωής.

Πολλά από τα έργα της έκθεσης χαρακτηρίζονται από το ομαδικό πνεύμα που καλλιεργείται στο Εικαστικό Εργαστήριο, οδηγώντας σε δημιουργίες υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και ιδιαίτερης πρωτοτυπίας. Η ελεύθερη έκφραση, η συλλογικότητα και η συνεργασία, αποτελούν τους βασικούς άξονες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ειδικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το Εικαστικό Εργαστήριο εργάζεται πάνω στο θέμα της βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντάς τη, ως αξία ζωής και συλλογικής ευθύνης, ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες σε ζητήματα περιβάλλοντος και στη βαθιά, άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Παναγιώτης Λαμπρινίδης και οι δάσκαλοι του Εικαστικού Εργαστηρίου σας καλούν στα εγκαίνια της έκθεσης, για να μοιραστούμε από κοντά την χαρά της εικαστικής δημιουργίας και την δύναμη της συνολικής προσπάθειας.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος.

Κατά την διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικης κάρτας ευχών, για παιδιά, με πρωτότυπα υλικά.

Εγκαίνια: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19.00

Διάρκεια: 22/12/2025 έως και 12/1/2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή 18:00 - 20:00 (εκτός αργιών)

Είσοδος ελεύθερη