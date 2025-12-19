Συνεχίζεται η μείωση πληθυσμού στην Πελοπόννησο -18.762 κατοίκους σε μια δεκαετία έχασε η Μεσσηνία

Τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στη Μεσσηνία αποτυπώνουν τα χθεσινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στη Μεσσηνία. Ο πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας εκτιμάται σε 141.121 κατοίκους το 2025, μειωμένος κατά 1,22% σε σχέση με το 2024 και κατά 10,64% σε σύγκριση με το 2016. Η Μεσσηνία έχει χάσει 18.762 κατοίκους την τελευταία δεκαετία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση πληθυσμού μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται το 2025 σε 529.165 κατοίκους, μειωμένος κατά 0,46% σε σχέση με το 2024 και κατά 8,51% σε σύγκριση με το 2016. Σε απόλυτους αριθμούς, μέσα σε εννέα χρόνια η Περιφέρεια έχει χάσει 51.861 κατοίκους, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τάση δημογραφικής υποχώρησης.

Η πτωτική πορεία δεν περιορίζεται στη Μεσσηνία. Από το 2016 έως το 2025, η Αρκαδία εμφανίζει μείωση πληθυσμού κατά 9,33%, η Κορινθία κατά 8,06%, η Λακωνία κατά 6,78% και η Αργολίδα κατά 6,59%. Σε ετήσια βάση (2024–2025), μόνο η Κορινθία εμφανίζει οριακή αύξηση (+0,04%) και η Λακωνία μικρή άνοδο (+0,71%), χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική εικόνα συρρίκνωσης.

Ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,03% σε σχέση με τον πληθυσμό την 1 η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 54.135 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο πληθυσμός ηλικίας 0 - 14 ετών ανήλθε σε 12,8% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15 - 64 ετών και 23,7% του πληθυσμού 65 ετών και άνω Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 - 14 ετών) την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε 185,4.

Η καθαρή μετανάστευση κατά το 2024 (54.135 άτομα) αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 132.149 εισερχομένων και 78.014 εξερχομένων μεταναστών.

Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι μετανάστες). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

Αναλυτικά στοιχεία για τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους παρουσιάζονται στον πίνακα: