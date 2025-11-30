Πρωτοδικείο - Εισαγγελία 11-0! - Προσλήψεις σε Δικαστήρια, Περιφέρεια και Δήμους

Στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας και τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι περισσότερες προσλήψεις το 2026. Συγκεκριμένα 11 για καθεμία υπηρεσία.

Αντίθετα, για την προβληματική Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας δεν προβλέπεται πρόσληψη.

Αυτή είναι η εικόνα του προγραμματισμού των προσλήψεων από το κράτος για το 2026, με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 29/2025, που φέρει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου.

Οσον αφορά την αναπλήρωση των μεγάλων κενών στον τομέα της Δικαιοσύνης, το κράτος προβλέπει 11 προσλήψεις στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας (για Καλαμάτα κυρίως, αλλά και για Κυπαρισσία και Πύλο, ενδεχομένως) και καμία για την Εισαγγελία Πρωτοδικών: 11-0!

Το κράτος και όποιοι ενδεχομένως το συμβουλεύουν, έκριναν ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Καλαμάτα δε χρειάζεται ενίσχυση ούτε με έναν υπάλληλο, που θα προσληφθεί με το διαγωνισμό του 2026, ενώ θα προσληφθούν συνολικά στο Δημόσιο 19.598 ως τακτικό προσωπικό.

Φυσικά, οι προσλήψεις στις καλά οργανωμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα Συμβούλιο της Επικρατείας, καλύπτουν κάθε ανάγκη και περιλαμβάνουν μέχρι και βρεφονηπιοκόμους, ενώ θα προσληφθούν και πολλοί δικαστικοί αστυνομικοί. Την ίδια ώρα, κυρίως οι περιφερειακές υπηρεσίες στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού, όπως η Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Καλαμάτα, όπου από το 2021 έχουν συνταξιοδοτηθεί 7 υπάλληλοι και δεν αναπληρώθηκε ακόμη ούτε ένας με νέα πρόσληψη (προβλέπεται να έρθουν δύο το 2027, από το φετινό διαγωνισμό)!

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, βέβαια, ότι για την Εισαγγελία στην Κυπαρισσία προβλέπεται πρόσληψη δύο ατόμων από το διαγωνισμό του 2026, οι οποίοι θα στελεχώσουν την υπηρεσία αυτή (υφίσταται ως παράλληλη έδρα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μεσσηνίας με έδρα την

Καλαμάτα) το 2027.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας στις 22 Νοεμβρίου 2024, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Μαργέλης είχε επισημάνει ότι “σε λίγο καιρό η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας ενδέχεται να κλείσει, να περιοριστούν οι ώρες λειτουργίας της, δεδομένων των ελλείψεων δικαστικών υπαλλήλων. Το πρόβλημα είναι μεγάλο κι εντείνεται με τις συνεχείς αποχωρήσεις υπαλλήλων, εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων”.

Οσον αφορά τα μεγάλα κενά στους δήμους, οι περισσότερες προσλήψεις προβλέπονται στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, 7 τον αριθμό και στον Δήμο Καλαμάτας μόλις 5, με τις δύο από αυτές να καλύπτουν θέσεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων και προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Οι 120 θέσεις που προβλέπονται συνολικά για τη Μεσσηνία (μαζί με τις 58 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) είναι:

- Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας: 2 συνολικά. 2 ΔΕ γραμματείς.

- Πρωτοδικείο Μεσσηνίας: 11 συνολικά γραμματείς. 4 ΔΕ, 6ΠΕ και 1 ΤΕ.

- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: 2 συνολικά. 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 1 ΤΕ Πληροφορικής.

- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 7 συνολικά. 1 άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ΑΕΙ. 2 ΔΕ μέλη ΕΔΙΠ. 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας. 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

- Δήμος Δυτικής Μάνης: 3 συνολικά. 2 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 1 ΔΕ Τεχνικού (υδραυλικών).

- Δήμος Καλαμάτας: 5 συνολικά. 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 1 ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 1 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων. 1 ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

- Δήμος Μεσσήνης: 4 συνολικά. 1 ΔΕ οδηγών. 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου. 1 ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών. 1 ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

- Δήμος Οιχαλίας: 2 συνολικά. 1 ΔΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

- Δήμος Πύλου – Νέστορος: 7 συνολικά. 1 ΙΔΑΧ ΕΕΠ (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό). 1 ΔΕ βοηθών νοσηλευτών. 1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 1 ΔΕ οδηγών. 1 ΠΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 2 ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

- Δήμος Τριφυλίας: 3 συνολικά. 1 ΔΕ οδηγών. 2 ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

- ΔΕΥΑ Μεσσήνης: 5 συνολικά. 2 ΙΔΑΧ ΔΕ υδραυλικών. 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου. 1 ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών. 1 ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών.

- ΔΕΥΑ Καλαμάτας: 11 συνολικά. 2 ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 1 ΔΕ ηλεκτροτεχνιτών. 1 ΔΕ μηχανολόγων. 1 ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 1 ΤΕ Λογιστικού. 1 ΤΕ μηχανικών οχημάτων. 1 ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών. 1 ΤΕ πολιτικών μηχανικών. 1 ΤΕ πληροφορικής.

- Περιφέρεια Πελοποννήσου: 58 συνολικά.