Κριτική Μάκαρη για την «αποτυχία της φετινής δακοκτονίας»

Κριτική για την αποτυχία της φετινής δακοκτονίας ασκεί η παράταξη “Πρώτα η Πελοπόννησος”, ζητώντας ανάληψη ευθύνης και άμεση αποζημίωση των παραγωγών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικεφαλής της Μανώλη Μάκαρη, και των περιφερειακών συμβουλών της Γιάννη Σιάτου και Παναγιώτη Μερμίγκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η παράταξη, το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι η εκτεταμένη δακοπροσβολή αποτελεί «διοικητική αποτυχία» της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά την ανακοίνωση, η περιφερειακή αρχή «δεν ανέλαβε καμία ευθύνη», ενώ η παράταξη επιρρίπτει ευθύνες για καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς, στην παγιδοθεσία, στους ελέγχους των αναδόχων και στη συνολική οργάνωση της διαδικασίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε αρκετές περιοχές οι πρώτοι ψεκασμοί δεν έγιναν, άλλες έμειναν με ένα ή δύο περάσματα, ενώ σε ορισμένες κοινότητες δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου ψεκασμός, με συνέπεια –όπως σημειώνεται– τη σημαντική απώλεια παραγωγής. Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τη δακοπροσβολή, καθώς θεωρείται ζημιά που πρέπει να προλαμβάνεται από το κράτος.

Η παράταξη ζητά από την Περιφέρεια και την Πολιτεία:

– να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτυχία της δακοκτονίας,

– να διεκδικήσουν ειδική κρατική ενίσχυση de minimis για τους παραγωγούς,

– να γίνει έλεγχος των συμβάσεων και επιβολή ρητρών όπου απαιτείται,

– και να προχωρήσει επανασχεδιασμός του μοντέλου δακοκτονίας με διαφάνεια και επαρκή επίβλεψη.

Τέλος, στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η δακοκτονία πρέπει να γίνει αποκεντρωμένα, με ευθύνη των τοπικών κοινοτήτων και συνεταιρισμών, ώστε –όπως αναφέρεται– «να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη το 2026».