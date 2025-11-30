Παράταση στην εφαρμογή του IRIS ζητούν τα επιμελητήρια

Αίτημα για παράταση στην εφαρμογή του συστήματος IRIS από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε χθες προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές Πελοποννήσου και στα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας.

Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχία για την εφαρμογή του συστήματος από την 1η Δεκεμβρίου, καθώς –σύμφωνα με το Επιμελητηριακό Συμβούλιο– το τραπεζικό σύστημα δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως το IRIS σε λογαριασμούς νομικών προσώπων, ενώ η διασύνδεση και παραμετροποίηση POS και εξοπλισμού παραμένει σύνθετη. Σημειώνεται επίσης ότι η προθεσμία των τεσσάρων ημερών θεωρείται ανεπαρκής για ομαλή προσαρμογή.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται χρόνος για οργάνωση, εξοικείωση και εκμάθηση των νέων εργαλείων. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι το IRIS μπορεί να λειτουργήσει υπέρ επιχειρήσεων και καταναλωτών μόνο εφόσον επιλυθούν οι εκκρεμότητες στο τραπεζικό σύστημα και διασφαλιστεί ομαλή εφαρμογή από τους επαγγελματίες.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητά:

α) παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του IRIS έως τις 30 Ιουνίου 2026 και

β) εξέταση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Η επιστολή υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ιωάννη Παναρίτη.