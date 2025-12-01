Υποκλοπές: Δεν συμφωνούν για τον έλεγχο στην ΕΥΠ τα στελέχη της ΑΔΑΕ

Σε δυο αντίθετες μεταξύ τους καταθέσεις αναφορικά με τον έλεγχο που φέρεται να έκανε η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών στα γραφεία της ΕΥΠ προτού συντάξει το πόρισμα της για της επισυνδέσεις, προέβησαν στελέχη της ΑΔΑΕ στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω Predator.

Από τη μια πλευρά ο τότε αντιπροέδρος της Αρχής, ο οποίος κατέθεσε ότι οι έλεγχοι που έγιναν αφορούσαν αποκλειστικά ένα κτίριο των χωρών της ΕΥΠ, το οποίο ήταν αμφιθέατρο, χωρίς να προχωρήσουν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να δεχθεί σειρά ερωτήσεων από το δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο Μιχαήλ Σακκάς, ο οποίος εξήγησε ότι αρμοδιότητα της Αρχής ήταν να ελεγχθούν κατά πόσο οι άρσεις απορρήτου πραγματοποιούνταν με την προβλεπόμενη διαδικασία, ανέφερε πως οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής δεν ήταν σε βάθος, αντιθέτως περιορίστηκαν σε ένα αμφιθεάτρου, ενώ δεν ζητήθηκε κατάλογος προσωπικού ούτε ελέγχθηκαν υπολογιστές. Να σημειωθεί ότι στη συνέχεια εκδόθηκε πόρισμα από την ΑΔΑΕ με το οποίο αποκλείστηκε η συνεργασία ΕΥΠ – Predator,

Πρόεδρος: Στην Αγία Παρασκευή είχατε πάει;

Μάρτυρας: Ναι. Μία φορά. Δεν βγήκε κάτι. Είχε ένα αμφιθέατρο. Ήρθε ο διοικητής της ΕΥΠ και μας εξηγούσε.

Πρόεδρος: Που αλλού πήγατε;

Μάρτυρας: Εκεί.

Πρόεδρος: Έχει βγει ένα πόρισμα που απαλλάσσει την ΕΥΠ… Τι κάνατε; Πήγατε για αναψυχή εκεί; Πού ξέρατε εάν σε παρακείμενο χώρο δεν υπήρχε κάτι; Τους ελέγξατε όλους τους χώρους; Πώς βγάλατε πόρισμα;

Μάρτυρας: Μας είπανε…

Πρόεδρος: Εάν ήταν εμπλεκόμενοι αυτοί οι άνθρωποι θα σας το έλεγαν;

Εισαγγελέας: Όταν πήγατε επί τόπου γιατί δεν ανοίχθηκαν οι υπολογιστές;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Εισαγγελέας: Πάτε κατόπιν ειδοποίησης, σας δείχνουν τις διατάξεις και φεύγετε, τι νόημα εκεί;… Στους χώρους της ΕΥΠ διαπιστώσατε την παρουσία υπαλλήλων ξένης υπηκοότητας; Ισραήλ;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Θεωρείτε ότι ο έλεγχος έχει γίνει σωστά; Το πόρισμα σας είναι επαρκές;

Μάρτυρας : (…)

Αντίθετα, το μέλος της Αρχής Δημήτρης Βέργαδος, υποστήριξε πως οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο στο χώρο του αμφιθεάτρου αλλά το κλιμάκιο μετέβη κι αλλού.

Πρόεδρος: Ήσασταν παρών στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας: Πήγαμε σε μεγάλο χώρο και δεν υπήρχαν υπολογιστές μέσα, μπήκαμε στο χώρο του αμφιθεάτρου. Αμέσως μετά μεταβήκαμε αιφνιδίως και στην ΕΥΠ. Δεν προέκυψε κάτι.

Πρόεδρος: Μπήκατε σε όλους τους χώρους;

Μάρτυρας: Λέγαμε άνοιξε την πόρτα και άνοιγαν την πόρτα. Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, υπολογιστές.

Πρόεδρος: Εσείς ζητήσατε κατάλογο προσωπικού;

Μάρτυρας: Μας ανέφεραν ονόματα, τα περισσότερα καθηγητές, μία ομάδα εργασίας.

Πρόεδρος: Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας: Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει την ευθύνη αυτού που λέει.

Πρόεδρος: Ειδοποιήσαμε τον διοικητή να δώσει τις αρμόδιες άδειες.

Πρόεδρος: Για τον έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, είχατε ειδοποιήσει;

Μάρτυρας: δε θυμάμαι. Υπήρχε απόφαση Ολομέλειας.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και ένας πρώην υπάλληλος Intellexa στην Αθήνα, ο οποίος είχε υποστηρικτικό ρόλο στους πωλητές της εταιρίας κατά τις παρουσιάσεις τους. Όπως εξήγησε δεν είχε γνώση για την ύπαρξη άλλου λογισμικού πέρα από αυτό που παρουσιαζόταν το οποίο είχε δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, φωτογραφιών και βίντεο για δημιουργία συνδέσεων.

Πρόεδρος: Εσάς υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν η εταιρία εμπορευόταν και λογισμικό παρακολούθησης;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν κάποιος από εταιρεία είχε συνεργασία με ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Κάποιον από τους κατηγορουμένους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Δεν τους έχω δει.

