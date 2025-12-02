Καταγγελίες Μανιάτη για το πρόγραμμα AntiNero

«Προχειρότητα, αδιαφάνεια, παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κακοδιοίκηση» κατήγγειλε για το πρόγραμμα AntiNero για την προστασία των δασών, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία 212 συλλογικοτήτων και πολιτών για το κυβερνητικό πρόγραμμα AntiNero, “πρόληψης και προστασίας” δασικών οικοσυστημάτων, ύψους 400.000.000 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η Ελλάδα, αλλά και τις ανυπολόγιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούν, επέκρινε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ένα τέτοιο έργο ζωτικής σημασίας» και τόνισε:

«Έργα του AntiNero δεν υλοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες δασικές μελέτες, αλλά χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και με μόνο γνώμονα το κέρδος. Η εφαρμογή του προγράμματος παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, καθώς και διαδικασίες αδειοδότησης. Οι εργασίες “καθαρισμού” βιομάζας των δασών, πραγματοποιούνται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πυρκαγιών. Η αδιαφάνεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος είναι πρωτοφανής».

Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «και στην πρόσφατη δημοσιονομική “διόρθωση-πρόστιμο” σχεδόν 30.000.000 που επέβαλλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο υπουργείο Περιβάλλοντος για παράνομη τεχνητή κατάτμηση συμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του AntiNero».

Πρόκειται, επισήμανε, για «μια διόρθωση που γι΄ ακόμα μια φορά θα κληθούν να την πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι» ενώ σημείωσε ότι «η συγκεκριμένη αναφορά των πολιτών είναι μια κραυγή αγωνίας αλλά και πράξη δημοκρατικής δύναμης. Οφείλει να γίνει φωνή λογοδοσίας και υπεράσπισης της φύσης και της δημοκρατίας. Σήμερα η ευθύνη αυτή βρίσκεται στα χέρια μας».