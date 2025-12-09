Εκκληση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επισημαίνει ότι παρά την απλοποίηση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, χιλιάδες φάκελοι εξακολουθούν να παραμένουν ανολοκλήρωτοι.

Ήδη 1.202 δικαιούχοι έχουν λάβει έγκριση και μέσα στις επόμενες ημέρες θα εισπράξουν την προκαταβολή για να ξεκινήσουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων που επέλεξαν.

Την ίδια στιγμή, 2.858 ενδιαφερόμενοι με προεγκεκριμένη αίτηση (α’ φάση), δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία (β’ φάση), δεσμεύοντας θέσεις από ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται επίσης ότι 108 φάκελοι είναι ελλιπείς ή έχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι όλοι όσοι είχαν απορριφθεί, έχουν εκ νέου δικαίωμα υποβολής ένστασης έως τις 13.12.2025.

Η εύρυθμη εξέλιξη του προγράμματος και η ταχεία απορρόφηση των πόρων εξαρτώνται άμεσα από την ολοκλήρωση των φακέλων. Οι εκκρεμότητες καθυστερούν τις αξιολογήσεις και μεταθέτουν αναγκαίες παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Το υπουργείο καλεί όλους τους δικαιούχους που έχουν λάβει προέγκριση, να αξιοποιήσουν την παράταση και να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει ομαλά και να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι πολίτες που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έχει ήδη απλοποιηθεί σημαντικά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, για την παρούσα β’ φάση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:

- για παρεμβάσεις κινητού εξοπλισμού (κατηγορία παρεμβάσεων α’) δεν απαιτείται πλέον τεχνική έκθεση μηχανικού, ούτε δικαιολογητικά που αφορούν στο ακίνητο (Ε9, μισθωτήρια κλπ).

- για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας (κατηγορία παρεμβάσεων β’), αρκούν μόνο φωτογραφίες του χώρου.

- μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας (κατηγορία παρεμβάσεων γ΄), τα δικαιολογητικά του μηχανικού υποβάλλονται εξ αρχής, ενώ η άδεια μικρής κλίμακας προσκομίζεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ