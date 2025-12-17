Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» ο προϋπολογισμός 2026

Με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 136 «κατά» επί συνόλου 295 ψηφισάντων, κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική – ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκε η πενθήμερη συζήτηση, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έξι νέες παρεμβάσεις για το Στεγαστικό ενώ προανήγγειλε ρύθμιση και για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Τα έξι μέτρα για το στεγαστικό

1ον: Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2ον: Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3ον: Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4ον: Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5ον. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6ον: Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

«Σφραγίδα αξιοπιστίας»

Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της εκλογής Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει τις θυσίες της κοινωνίας που κατάφερε να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική με σχέδιο, δουλειά και αποτέλεσμα, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «διεθνή σφραγίδα» στην «αξιοπιστία» των κυβερνητικών επιλογών.

O πρωθυπουργός τόνισε ακολούθως τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού που, όπως είπε, προβλέπει:

ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ήτοι διπλάσιο της Ευρωζώνης

παρεμβάσεις ύψους 3 δισ. για την ενίσχυση του εισοδήματος πολιτών

την ταχύτερη απομείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ με το χρέος να μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ

ανεργία που περιορίζεται στα προ του 2008 επίπεδα

πληθωρισμό στο 2,2% και αυξήσεις που «θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής».

ρυθμό αύξησης των επενδύσεων κατά 10,2% με ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 2 δισ. ευρώ.

«Και όλα αυτά», σχολίασε ο πρωθυπουργός «χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες».

