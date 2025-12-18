Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας

Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπογράμμισε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο «Χ», μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καθρίν Βοτρίν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN Belharra «Κίμων».

«Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας», προσέθεσε ο κ. Δένδιας.