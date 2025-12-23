Πλακιάς σε Άδωνι: Αν τα βρούμε με την Καρυστιανού, θα γίνετε ξανά τηλεβιβλιοπώλης

Αιχμές κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, μέσω ανάρτησής του στο X.

Ειδικότερα, ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, και θείος της Αναστασίας, που έχασαν τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σχολιάζοντας τις χθεσινές τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις σχέσεις του ιδίου με την Μαρία Καρυστιανού, απάντησε πως δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και πως στην περίπτωση που τα έβρισκαν ακόμα περισσότερα, τότε “το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη”.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

“Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξή του να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού, αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα.

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμία κόντρα.

Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν.

Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο, θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο για εσάς.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη“.

Πηγή: news247.gr