ΚΥΣΕΑ: Αμετάβλητη η ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ