eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026 11:54

ΚΥΣΕΑ: Αμετάβλητη η ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Γράφτηκε από την

ΚΥΣΕΑ: Αμετάβλητη η ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Premium Strom

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις