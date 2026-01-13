Novartis: Ποινές φυλάκισης με αναστολή για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Σε ποινές φυλάκισης 28 και 25 μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας τη Μαρία Μαραγγελη και τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, αντίστοιχα, για την υπόθεση των ψευδών καταθέσεων σε βάρος πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Η ποινή για τη γραμματέα του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη, ήταν μειωμένη σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, καθώς κάποιες από τις πράξεις-καταθέσεις για τις οποίες είχε καταδικαστεί υπέπεσαν σε παραγραφή.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα διά των συνηγόρων τους.

Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν, προκειμένου «να διαφυλαχθεί το κύρος της Δικαιοσύνης και του δικηγορικού λειτουργήματος», όπως είπε πρόεδρος της έδρας, να διαβαστούν αντίγραφα της δίκης στην Εισαγγελία για διερεύνηση τυχών ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη.

Ειδικότερα, η διαβίβαση γίνεται προκειμένου να ανοίξει έρευνα για να ελεγχθεί ο δικηγόρος της κ. Μαραγγέλη για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

