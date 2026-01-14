Το χρονικό της παραίτησης Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών θυματων Τεμπών (βίντεο)

Την παραίτησή της από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, που μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βράδυ της Τρίτης, η Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλλοντας διχασμό, παρατυπίες και άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η παραίτηση μέλους Δ. Σ. δεν μπορεί να αποφασιστεί από τρίτους.

Αιχμές για συστηματικά εμπόδια

Σε ανακοίνωσή της η κα Καρυστιανού κάνει λόγο για συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αιχμή την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του συλλόγου, καθώς και την αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη παραβιάσεων του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως δήλωσε, αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ. Σ. καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν κυριαρχικά για τη συνέχεια.

Την παραίτησή της ζήτησαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού είχε ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μετά την απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα.

Ειδικότερα, το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου, πέντε μέλη του Συλλόγου είχαν ζητήσει, με επιστολή τους, την παραίτηση της μέχρι πρότινος προέδρου του Συλλόγου, με την ίδια να δηλώνει στο ΕΡΤnews ότι θεωρεί παράτυπη την αποστολή email με την απαίτηση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί και να ζητά αυτό να γίνει μέσω γενικής συνέλευσης.

«Είναι αυτονόητο ότι η κα Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» ανέφεραν στην επιστολή τους τα μέλη του Συλλόγου.

Από την πλευρά της η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου, είχε σχολιάσει καυστικά την στάση της κας Καρυστιανού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείχνει ή όχι αυτή η στάση της ότι επιδιώκει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δραστηριότητας;»

Από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τα πέντε μέλη του μέλους διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έστειλαν επιστολή στην Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας της να παραιτηθεί από πρόεδρος.

Τι δείχνει δημοσκόπηση για το κόμμα Καρυστιανού

Στο μεταξύ, στη δημοσκόπηση της Interview για τo Political μετρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο καθόδου κόμματος Kαρυστιανού να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,5%, μετά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι στο 23,9%. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5% και ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα στο 10%. Το KKE καταγράφεται με ποσοστό 5,5% και η Ελληνική Λύση με 5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,2%, ΜεΡΑ25. 2,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ 2,3%, ΝΙΚΗ 1,4% και Νέα Αριστερά με 1%.

Πηγή: ertnews.gr