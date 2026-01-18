Παπασταύρου: Με την συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος (Βίντεο)

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ συγκεκριμένα, την συνάντηση με τον γιο του Τραμπ, αλλά και για το τι προσδίδει στην Ελλάδα μία τέτοια παρουσία.

«Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα των G20, με την οποία η Ελλάδα συμπληρώνει το 2026, 100 χρόνια συνεργασίας. Έχουμε συνεργασία στο στρατιωτικό τομέα, στον αμυντικό τομέα. Η φρεγάτα «Ύδρα» έκανε ασκήσεις την προηγούμενη εβδομάδα εκεί, πολύ σημαντικό. Αλλά η Σαουδική Αραβία είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας παγκόσμιος παίκτης στο θέμα της ενέργειας. Και η φιλοδοξία της είναι να συνεχίσει να το κάνει αυτό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κόμβος για να μεταφέρεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να είναι δηλαδή η Σαουδική Αραβία ένας δεύτερος ενεργειακός διάδρομος. Μετά το διάδρομο, τον κάθετο διάδρομο με το αμερικανικό LNG, άρα η χώρα μας να αξιοποιήσει και με τη Μέση Ανατολή την γεωγραφική θέση που έχει ανάμεσα στις τρεις ηπείρους, αλλά και τις υποδομές που έχει δημιουργήσει. Άρα, έχουμε συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία που είναι προς την υλοποίηση για ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδος. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 περιμένουμε να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και ο σχεδιασμός. Επίσης, η Σαουδική Αραβία θέλει να εξάγει πράσινο υδρογόνο στη Γερμανία, στην Ευρώπη, και εκεί είμαστε πύλη εισόδου. Και τέλος, υπάρχει ο East Med Corridor που είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, το οποίο περνάει και χερσαία απ’ τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, και υποθαλάσσιο. Αυτό θα μας διασυνδέσει με τη Μέση Ανατολή και σε θέματα τηλεπικοινωνιακά και ψηφιακά. Άρα η χώρα μας γίνεται στην πραγματικότητα μια πύλη εισόδου για τη Σαουδική Αραβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό», είπε αρχικά.

Για θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το περίφημο IMO, συν την κοινή στάση για το Net Zero Framework, το μηδενικό καύσιμο:

«Είμαι πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Το αμερικανικό φυσικό αέριο, ο κάθετος διάδρομος τι είναι; Είναι μια υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρώπη είπε, «κάνω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο». Και ο κάθετος διάδρομος είναι η εναλλακτική λύση. Το πράσινο υδρογόνο είναι ένα έργο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα έργα που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν. Και στο θέμα της ναυτιλίας προφανώς θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αδιέξοδο. Η ενεργειακή μετάβαση στη ναυτιλία είναι σε ένα αδιέξοδο στον IMO. Άρα, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να βρεθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις άλλες χώρες. Ευρώπη πρώτα, μετά σε συνεννόηση με την Αμερική και με τη Σαουδική Αραβία, οι χώρες οι οποίες έχουν ένα ειδικό ρόλο. Αλλά για εμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της ναυτιλίας είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό επειδή το αδιέξοδο έγινε πριν δύο μήνες, θα περίμενε κανείς μέσα στον επόμενο χρόνο να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά με τους άλλους εταίρους μας».

«Η ενίσχυση της ενεργειακής μας αυτονομίας και της ενεργειακής μας σημασίας λειτουργεί επιβοηθητικά»

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην συνέχεια στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα και θεωρητικά, ή πρακτικά, μπορεί να αλλάξουν και τη ζωή των πολιτών, όχι μόνο των εταιρειών που εμπλέκονται.

«Εμάς μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Το ζήτημα είναι εάν οι έρευνες των υδρογονανθράκων μας οδηγήσουν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα – γιατί φυσικό πλούτο έχουμε. Το θέμα είναι, είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα; Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε αυτό σημαίνει περισσότεροι δημόσιοι πόροι για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και πού βρισκόμαστε; Πέρασε το ελεγκτικό συνέδριο. Ότι στην αρχή του Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελεγκτικού, αυτό ολοκληρώθηκε. Και άρα τώρα, οι τέσσερις συμβάσεις με την Exxon και τη HELLENiQ ENERGY παίρνουν τον δρόμο τους για τη Βουλή και για την υπογραφή. Όσον αφορά στην ExxonMobil, ο στόχος είναι σε 12 μήνες από τώρα, δηλαδή στην αρχή του ’27, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια. Και αυτό πρέπει να μας δημιουργεί σε όλους, ανεξαρτήτως τοποθέτησης, μία συγκρατημένη αισιοδοξία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και τις συμφωνίες που έχουν γίνει: «Έγιναν ήδη πρώτες συμφωνίες του Δεκεμβρίου και αμερικανικό φυσικό αέριο τροφοδότησε την Ουκρανία που υλοποιεί ακριβώς το όραμα της Ελλάδας να είναι ενεργειακός κόμβος. Η ενίσχυση της ενεργειακής μας αυτονομίας και της ενεργειακής μας σημασίας σε αυτή την αλυσίδα, λειτουργεί επιβοηθητικά για εμάς. Η λύση είναι μία όμως: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ενεργειακή αυτάρκεια. Όσον αφορά στις τιμές: Βλέπει κανείς ότι το γεωπολιτικό πλαίσιο έχει μια, είναι μια κινούμενη άμμος. Δεν ξέρεις κάθε μέρα τι νέα αναταραχή θα αντιμετωπίσεις. Για την ώρα, ευτυχώς, τους τελευταίους μήνες έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε επιφυλακή. Όντως, τις τελευταίες μέρες η τιμή έχει αυξηθεί. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση και δεν θα δούμε οποιαδήποτε αύξηση. Αλλά είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε».

Και συνέχισε ο υπουργός: «Το Trump Organization, που είναι η εταιρεία που έχει ιδρύσει η οικογένεια Τραμπ, δραστηριοποιείται έντονα στη Μέση Ανατολή. Στο συνέδριο που πήγα για τα ορυκτά – γιατί και τα ορυκτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία – αυτά που γίνονται στη Γροιλανδία. Γίνονται για δύο λόγους. Ένα θέμα είναι η ασφάλεια και το άλλο είναι τα ορυκτά. Και η πατρίδα μας, εδώ και 5.000 χρόνια, έχει ορυκτά. Κι άλλον τομέα πρέπει να αναπτύξουμε. Όχι μόνο τους υδρογονάνθρακες. Λέω, στο συνέδριο εκεί λοιπόν, παράλληλα υπήρχαν και τα εγκαίνια του Πύργου του Τραμπ. Έργον δέκα δισεκατομμυρίων στο Ριάντ και στην Τζέντα, όπου το Trump Organization εγκαινίασε. Συζητήσαμε το ενδιαφέρον που έχει ο οργανισμός και για την Ευρώπη για δημιουργία επενδύσεων, αυτό το οποίο εκείνοι θα κρίνουν. Νομίζω ότι τη στιγμή που το Trump Organization ενδιαφέρεται να επεκταθεί και στην Ευρώπη μετά τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, πρέπει να είναι ένας απ’ τους επενδυτικούς προορισμούς που οφείλουν να εξετάσουν. Νομίζω η Αμερική ψηφίζει Ελλάδα, είμαστε στρατηγικός εταίρος. Το είπαν και οι υπουργοί που ήρθαν. Η σημασία είναι ότι η δραστηριότητα που έχει αυτός ο Όμιλος, απ’ τη στιγμή που επεκτείνεται στην Ευρώπη, η χώρα μας πρέπει να είναι μία απ’ τις πρώτες υποψήφιες για να δούμε το Trump Organization στη χώρα μας».