Μητσοτάκης :Στόχος μας ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα αγροτικών ενισχύσεων

«Τι εβδομάδα κι αυτή! Μία από εκείνες που σου θυμίζουν ότι η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση της επικαιρότητας. Είναι, πάνω απ' όλα, ευθύνη. Ευθύνη να βλέπεις λίγο πιο μακριά, να παίρνεις αποφάσεις που χτίζουν σταθερότητα, ασφάλεια και κατεύθυνση για το αύριο. Και αυτή η εβδομάδα είχε ακριβώς αυτό το βάρος. Μέσα σε όλα όσα έγιναν, υπήρξε κάτι που ανήκει στη συνέχεια και όχι στη συγκυρία. Αναφέρομαι, φυσικά, στην επίσημη ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra στο Πολεμικό μας Ναυτικό, ένα ιστορικό ορόσημο για την Εθνική 'Αμυνα και σημαντικό κρίκο -μαζί μας τις άλλες τρεις που ακολουθούν- στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας μας, για να μην αμφισβητείται από κανέναν», τονίζει στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις της και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι στιγμές που έζησα πάνω στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του «Κίμωνα» με έκαναν να νιώσω μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Και πιστεύω αυτό ένιωσαν και όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και το δικό μου ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα ευχηθώ και από εδώ να είναι καλοτάξιδος ο «Κίμωνας» και με το καλό να υποδεχτούμε τις άλλες τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια περνάει στα θέματα της οικονομίας: «Αμυντική και οικονομική ασφάλεια είναι έννοιες αλληλένδετες. Δεν μπορεί να υπάρξει η μια χωρίς την άλλη και, μαζί με την πολιτική σταθερότητα, αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ευημερία και την ελευθερία των πολλών. Όταν μια χώρα μπορεί να επενδύει στην ασφάλειά της χωρίς να υπονομεύει τη δημοσιονομική της σταθερότητα, αυτό είναι ένδειξη σοβαρότητας. Και αυτή ακριβώς τη σοβαρότητα αναγνώρισαν οι αγορές στην πρόσφατη έκδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με προσφορές που έφτασαν τα 49,5 δισ. ευρώ από 330 επενδυτές. Η Ελλάδα άντλησε 4 δισ. ευρώ με χαμηλότερη απόδοση από πέρυσι, παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Αυτή είναι και η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας: χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για πολιτικές στήριξης των πιο ευάλωτων, των νέων και της περιφέρειας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στα ζητήματα των αγροτών: «Έρχομαι τώρα στο αγροτικό ζήτημα, ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εδώ και σχεδόν 50 ημέρες. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας. Την περασμένη Τρίτη είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αύριο θα συναντηθώ και με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών που δεν ήρθαν στη συνάντηση της Τρίτης. Παράλληλα, ειδικά για τα ζητήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που δοκιμάστηκε σκληρά από την ευλογιά, θα ακολουθήσει πολύ σύντομα ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου. Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα».

Ακολούθως ο πρωθυπουργός επισημαίνει τα χαμηλά ποσοστά της ανεργίας: «Συνεχίζω στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής ανασκόπησης και πάμε στην ανεργία, η οποία έχω να σας πω ότι βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την χώρα μας. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, παραθέτω μερικά στοιχεία που μόλις δημοσιοποιήθηκαν: η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ το Γ' τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με το Γ' τρίμηνο 2024 Στις ηλικίες 15-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 64,6%, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε έναν χρόνο που είναι το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Αυτή η πρόοδος πρέπει -και θέλουμε- να συνεχίσει να αφορά όλο και περισσότερους. Έτσι λοιπόν, η χρονιά ξεκινά με ένα νέο πρόγραμμα από τη ΔΥΠΑ με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και ιδίως τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με προτεραιότητα σε όσες έχουν παιδιά έως 15 ετών, για 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Ακόμα ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να διευκολύνει την επιστροφή στην εργασία και να στηρίξει έμπρακτα την ισορροπία οικογένειας και επαγγελματικής ζωής».

Παράλληλα κάνει αναφορά στη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις: «Ακόμα ένα θέμα από το πεδίο της εργασίας αφορά την εφαρμογή της ιστορικής Κοινωνικής Συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, η συλλογική σύμβαση στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο τον κλάδο, καλύπτοντας περίπου 50.000 εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Ό,τι ευνοϊκό προβλέπεται για μισθούς, παροχές και άδειες εφαρμόζεται στο εξής για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Με την Κοινωνική Συμφωνία, περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, εξασφαλίζοντας δίκαιους όρους εργασίας, προστασία, αξιοπρέπεια, αλλά και ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που στηρίζει τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση».

Επιπρόσθετα σημειώνει όσα γίνονται στους τομείς της υγείας και της δικαιοσύνης : «Η ίδια λογική της πράξης και του αποτελέσματος συνεχίζεται και στην υγεία, με τα αποτελέσματα από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε να έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Το 2025 σημειώθηκε μείωση 29% στο σύνολο των ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δηλαδή από 117.494 περιορίστηκαν σε 83.457. Ακόμα πιο σημαντικός δείκτης ωστόσο είναι η μείωση κατά 52% που καταγράφηκε στο σύνολο των ασθενών με αναμονή πάνω από 4 μήνες το ίδιο διάστημα, από σχεδόν 67.000 σε σχεδόν 32.000, όπως και η μείωση των περιστατικών σε αναμονή πριν το 2023, από 34.460 σε 1.114. Καθοριστική ήταν η συμβολή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, με τη διενέργεια 11.342 δωρεάν χειρουργείων σε 70 Νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Τι συνέβαλε στα αποτελέσματα αυτά; Ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που κάναμε, από την αύξηση των πρωινών τακτικών χειρουργείων, την καθιέρωση των απογευματινών και τα voucher στις ιδιωτικές κλινικές. Με μια άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση, το «βραχιολάκι», καταφέραμε να μειώσουμε πάνω από 65% τον μέσο χρόνο αναμονής στις εφημερίες για το 2025. Τα λύσαμε όλα; Ασφαλώς όχι, γι' αυτό και δεν σταματάμε τις προσπάθειες. Να συμφωνήσουμε όμως ότι το ΕΣΥ αλλάζει, εξυπηρετώντας καλύτερα και γρηγορότερα τους ασθενείς.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, είχα την ευκαιρία να δω από κοντά πώς μια μεταρρύθμιση αλλάζει στην πράξη την καθημερινότητα. Μαζί με έναν δικηγόρο, παρακολούθησα βήμα-βήμα τη λειτουργία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου που τέθηκε πρόσφατα σε παραγωγική λειτουργία. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, από τον υπολογιστή του γραφείου του, ολοκληρώθηκε η κατάθεση αγωγής για υπόθεση Κτηματολογίου, μια διαδικασία που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες, μετακινήσεις και γραφειοκρατία. Πλέον, με την ψηφιακή κατάθεση ορίζεται αυτόματα και η δικάσιμος, ώστε οι υποθέσεις να προσδιορίζονται σε λίγους μήνες αντί για χρόνια. Αυτή είναι η αλλαγή που επιδιώκουμε: λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη ταχύτητα και μια Δικαιοσύνη που περνά σε μια νέα εποχή. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο».

Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του μιλάει και για την κύρωση από τη βουλή της συμφωνίας για την παραγγελία 23 νέων συρμών: «Κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η νέα συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου με τον ιταλικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική του Hellenic Train, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την υπογραφή της οποίας ενεργοποιείται η παραγγελία 23 ολοκαίνουργιων συρμών, με επένδυση της ιταλικής κυβέρνησης και ορίζοντα παραλαβής των πρώτων τρένων εντός 18 μηνών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στη χώρα, ύψους 308 εκ. ευρώ. Έτσι, για πρώτη φορά από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα αποκτά νέα -και όχι μεταχειρισμένα- τρένα. Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι η διάρκεια των δρομολογίων να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες».

Επιπρόσθετα μιλάει για την πρόσφατη ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμότειχου: «Θέλω να σταθώ σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ελληνική Πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης: την πρόσφατη ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, του Εμίν Σερίφ. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην πράξη το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίσαμε το 2022 για τη λειτουργία των Μουφτειών, διασφαλίζοντας μια αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων της μειονότητας. Μια διαδικασία πλήρως εναρμονισμένη με το Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Λωζάνης και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τη διαφορετικότητα και επενδύει στη θεσμική τάξη και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών της, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από εντάσεις και διαιρέσεις, ο διάλογος, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς παραμένουν ο μόνος σταθερός δρόμος για την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή».

Κλείνοντας τονίζει τη μεγάλη σημασία της δωρεάς οργάνων: «Θα κλείσω με κάτι πολύ αισιόδοξο. Η μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο προσέθεσε στο Εθνικό Μητρώο 30.000 νέους δωρητές και οδήγησε σε αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Με μια μικρή ώθηση, μια μεγάλη προσφορά από συνάνθρωπο σε συνάνθρωπο. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ζωές που παρατάθηκαν, οικογένειες που ελπίζουν, και μια κοινωνία που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει πιο αλληλέγγυα. Θυμήθηκα κάτι που είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αξία της ζωής είναι να μπορείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Να τον μοιράζεσαι με τους άλλους, για να φτιάξεις κάτι ωραίο». Με αυτό σας αποχαιρετώ σήμερα. Καλημέρα!».

