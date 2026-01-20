Ξάνθη: Παραδόθηκε σε κυκλοφορία το οδικό έργο Δημάριο-ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Πρόκειται για τον κάθετο άξονα «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ο οποίος αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας, επί του διαδρόμου Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου. «Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας, το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» δήλωσε -κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος συνάντησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντήλλαξε χειραψία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Γκρόζνταν Καράντζοφ (Grozdan Karadjov), αναπληρωτή πρωθυπουργό της γείτονος, καθώς και τον Βούλγαρο υπουργό Εξωτερικών, Γκέοργκ Γκεοργκίεφ (Georg Georgiev). Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του οδικού έργου, ο κ.Δήμας δήλωσε ακόμη πως πρόκειται για εντυπωσιακό δρόμο, με τον οποίο αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο. «Επίσης, με τη νέα χάραξη και την παράκαμψη του οικισμού του Δημαρίου, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, απομακρύνοντας τη βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη της προόδου του τριμερούς σχήματος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ολοκληρώνεται λειτουργικά ο κάθετος άξονας που συνδέει την Εγνατία Οδό με τα σύνορα. Επομένως, παραδίδουμε σήμερα, ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε σε δίκτυα που φέρνουν ανάπτυξη και θωρακίζουν την εθνική μας οικονομία».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έρχεται όχι μόνο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε μερικές από τις ομορφότερες και συγχρόνως πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής γης. «Και μάλιστα, ως συνδετήριος άξονας, αποτελεί ακόμα, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη περιοχών που φιλοξενούν έναν εξαιρετικά παραγωγικό πληθυσμό. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα αποτελεί ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» πρόσθεσε ο κ.Ταχιάος.

«Με την απόδοση στην κυκλοφορία του οδικού τμήματος “ Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” ολοκληρώνεται ένα κρίσιμο κομμάτι του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, ενός έργου που ενισχύει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Θράκης με τη Βουλγαρία και αναβαθμίζει τη θέση της περιοχής στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών» σημείωσε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος και πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο, σε έντονα ορεινό ανάγλυφο, και σύνθετο τεχνικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε με σεβασμό στις τοπικές συνθήκες. «Με την ολοκλήρωσή του, δημιουργείται μια νέα, σύγχρονη πύλη διασυνοριακής επικοινωνίας, που διευκολύνει τις μετακινήσεις, ενισχύει την οδική ασφάλεια και στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια για την ολοκλήρωση αναγκών και των υπόλοιπων τμημάτων του άξονα, ώστε ο Κάθετος 70 να λειτουργήσει στο σύνολό του ως μια ενιαία και αξιόπιστη υποδομή προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας της Θράκης» είπε.

Την εκτίμηση ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG Ελλάδα - Βουλγαρία», αναδεικνύει έμπρακτα τα οφέλη της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διατύπωσε η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου: «Μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος INTERREG Ελλάδα - Βουλγαρία και του ΕΣΠΑ, κατέστη δυνατή η υλοποίηση μιας υποδομής με ουσιαστικό και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες της διασυνοριακής περιοχής. Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ μέσα από τα Προγράμματα INTERREG 2021 - 2027, συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει δράσεις, που ενισχύουν τη διακρατική συνεργασία, τη συνδεσιμότητα και την εδαφική συνοχή, που περιορίζουν τις περιφερειακές ανισότητες και θέτουν στέρεες βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της χώρας» τόνισε.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο οεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφέροντας -μεταξύ άλλλων- ότι η διοίκηση της Περιφέρειας έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 6,1 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2021 - 2027’» για την «Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ξάνθης στην ορεινή περιοχή», καθώς και ο δήμαρχος Μύκης, Αχμέτ Κιουρτ, λέγοντας πως το έργο βάζει τέλος στην απομόνωση ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Μύκης και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, διευκολύνοντας την εμπορική δραστηριότητα και την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου

Το τμήμα «Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» έχει μήκος 8 χλμ. περίπου και συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια - βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης. Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 χιλιόμετρα/ώρα, λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου. Επιπλέον, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τεχνική αποκατάσταση των προσβάσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατοικίες του οικισμού του Δημαρίου._

ΑΠΕ - ΜΠΕ