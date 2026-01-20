Επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε και επίσημα πλέον ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά από τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.

Σημειώνεται πως πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αποφάσισε τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος μετά τις δηλώσεις του και το συνεχές πολιτικό φλερτ με τη Μαρία Καρυστιανού.

Μετά την απόφαση του κ. Φάμελλου, το ζήτημα παραπέμφθηκε στα αρμόδια κομματικά όργανα, και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία κλήθηκε να εξετάσει τη συνολική στάση και δημόσια παρουσία του ευρωβουλευτή.

