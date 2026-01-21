Πλεύρης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης: Ο λαθροδιακινητής θα τιμωρείται βαρύτερα εάν παράλληλα είναι και μέλος ΜΚΟ

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι δεν ποινικοποιείται η συμμετοχή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Ο ίδιος, σε σημερινή του ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο στοχεύει στην τιμωρία της παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενώ προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους εμπλέκονται ταυτόχρονα σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο υπουργείο Μετανάστευσης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι, αν και προκαλεί σε κάποιους έκπληξη το άγχος ορισμένων ΜΚΟ να μην τιμωρηθούν μέλη τους εφόσον καταδικαστούν για διακίνηση παράνομων μεταναστών, στον ίδιο δεν προκαλεί καθόλου.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Το νέο σ/ν δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ. Τιμωρείται, όπως και σήμερα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο λαθροδιακινητής θα τιμωρείται βαρύτερα εάν παράλληλα είναι και μέλος ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Το άγχος κάποιων ΜΚΟ να μην τιμωρηθούν μέλη τους που τυχόν θα καταδικαστούν για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε κάποιους προκαλεί έκπληξη. Σε μένα όχι».

ΑΠΕ-ΜΠΕ