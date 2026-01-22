Θεμιστοκλέους: Ενισχύουμε το ΕΣΥ με επιπλέον 8.000 προσωπικό

Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται στα νοσοκομεία και αφορούν τις καθημερινές εφημερίες, τη μείωση των χρόνων αναμονής στα ΤΕΠ με το «βραχιολάκι», τις ανακαινίσεις υποδομών, την ενίσχυση με προσωπικό του ΕΣΥ, με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό και τον σχεδιασμό προσλήψεων για το 2026, ανέλυσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο «KONTRA 24».

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και πρόσθεσε πως «έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας με περισσότερο προσωπικό». Υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί «αρχίζουν και αποδίδουν», με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με πριν από 12 μήνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι όπου χρειάζονται βελτιώσεις γίνονται παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους γιατρούς και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Αναφορικά με τα ΤΕΠ, τις ανακαινίσεις, το «βραχιολάκι» και τους χρόνους αναμονής, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι παλιά είχαμε μια αναμονή που ξεπερνούσε τις 9 ώρες. «Αυτή τη στιγμή η αναμονή είναι στις 4:30 ώρες, δηλαδή, ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι μεγάλες αλλαγές στα νοσοκομεία συνεχίζουν να γίνονται και ανακαινίζονται συνεχώς τμήματα, τα οποία παραδίδονται.

Σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, ο υφυπουργός δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ξεκάθαρα. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ στο σύστημα υγείας». Διευκρίνισε όμως ότι στο νοσηλευτικό συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα, αναφέροντας ότι «παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, συνεχίζει να μην επαρκεί». Όπως εξήγησε, αυτό αποτελεί πρόβλημα πανευρωπαϊκό με αποτέλεσμα και στη χώρα μας οι νέοι να μην επιλέγουν τις νοσηλευτικές σχολές.

Ο υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε πως «το 2026 θα έχουμε προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 επικουρικού προσωπικού». Διευκρίνισε ότι θα είναι και γιατροί και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, «με έμφαση φυσικά στο νοσηλευτικό προσωπικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα ραντεβού και τη βελτίωση πρόσβασης, σημείωσε ότι καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση στα ραντεβού. «Από 320.000 τον πρώτο μήνα φτάσαμε σε 500.000 τον Δεκέμβριο». Υπογράμμισε ότι «η χώρα μας πλέον είναι καλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το πόσο σύντομα κλείνει κανείς ραντεβού με ειδικό».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ρωτήθηκε και για την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική δηλώνοντας τα εξής: «Θα πολιτευτώ στην Ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική μένω εδώ και 20 χρόνια με την οικογένειά μου. Είναι η περιοχή που ζω και αγαπώ». Συμπλήρωσε πως «τα δείγματα γραφής του στο υπουργείο Υγείας τα τελευταία 6,5 χρόνια αποδεικνύουν πως με σχέδιο και επιμονή μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ