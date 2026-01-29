Υπ. Παιδείας: Εγκύκλιος για τη μη προσμέτρηση απουσιών λόγω ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού

Την καταχώρηση, χωρίς προσμέτρηση των απουσιών, έως πέντε εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026, προβλέπει εγκύκλιος της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία εστάλη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από πλευράς υπουργείου Παιδείας, η εγκύκλιος προβλέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Επιπλέον, με στόχο τη συμβολή στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε οδηγία σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, με την οποία συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια.

Η οδηγία του υπουργείου Παιδείας συντάχθηκε στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ